Jesus tamam sıra Suarez’de

Teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağlayan ve önümüzdeki hafta resmi imzaları atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de artık gözler tamamen transfere çevrildi. Başkan Ali Koç'un Portekizli hoca ile yaptığı görüşmelerde özellikle forvet transferi üzerinde durulduğu ve bu bölgeye çok önemli bir ismin alınması yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

ARTIK HATA YAPMAK YOK

Yapılan görüşmelerde birçok ismin masaya yatırıldığı ancak Jorge Jesus'un özellikle Luis Suarez üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın forvet transferinde hata payını en aza indirmek istediği ve bu nedenle müthiş bir kariyeri olan Uruguaylı yıldıza öncelik verdiği belirlendi. Sarı-Lacivertli yönetimin önümüzdeki hafta itibariyle Luis Suarez konusunda girişimlere hız vermesi bekleniyor. Eğer Uruguaylı futbolcuyla yapılan görüşmelerden sonuç alınamazsa Fenerbahçe'nin listesinde Alexander Sörloth, Haris Seferovic ve Vincent Aboubakar gibi önemli isimlerin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.

698 MAÇTA 437 GOL 240 ASİST

Sezonun bitimiyle beraber Atletico Madrid ile yollarını ayıracak olan Suarez son 10 yıla damgasını vurmuş bir isim. Kariyeri boyunca 698 maça çıkan yıldız futbolcu 437 gol ve 240 asistlik inanılmaz bir istatistik yakaladı. Uruguay formasıyla 132 maçta 68 gole imza atan Luis Suarez'in transferinde Diego Lugano'nun da devreye gireceği belirtiliyor.