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    • Spor
    • 21.05.2022 21:49
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    • 21.05.2022 22:12
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    Anadolu Efes'in Real Madrid'i yenerek şampiyon oldu: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tebrik

    Son dakika haberi... Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. ŞAmpiyonluğun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı geldi.

    Bakan Kasapoğlu’ndan Anadolu Efes’e tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

    Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi finalinde Real Madrid'i 58-57 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olma başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Avrupa basketbolunun zirvesinde bir kez daha bir Türk takımının olmasından dolayı gurur duyuyorum. Başarıda emeği geçen başta Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman olmak üzere teknik ekibe, sonuna kadar mücadelesinden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum."

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    Haberler Spor Anadolu Efes'in Real Madrid'i yenerek şampiyon oldu: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tebrik
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