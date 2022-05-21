Altın kızlar tarih yazdı! Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir altın madalya kazandı

Helal olsun size kızlar... İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 4 sporcumuz altın madalya kazandı.
Ay-Yıldızlı ekip, 5 altın, 2 bronz madalyayla tamamladığı organizasyonda takım halinde şampiyon oldu. Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş 54 kiloda, Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ve Şennur Demir ise +81 kiloda zirveye çıkarak Dünya Şampiyonu olmayı başardı.
Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile 2019'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 69 kiloda altın madalyayla dönen Busenaz Sürmeneli, Kanadalı Charlie Cavanagh'ı mağlup ederek üst üste ikinci kez dünyanın en iyisi oldu.