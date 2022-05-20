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    • 20.05.2022 18:18
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    • 20.05.2022 18:59
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    Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu

    Son dakika... Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.

    Buse Naz Çakıroğlu dünya şampiyonu

    Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonuluğuna ulaştı.

    TARİHİ BAŞARI

    Daha önce Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ve dünya ikinciliği bulunan Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. İlk raundu 5-0, ikinci raundu 4-1 ve son raundu da 4-1 alan Buse Naz Çakıroğlu, maçtan da 5-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

    Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 2. şampiyonluğunu getirdi.
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu
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