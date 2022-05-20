Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu

TARİHİ BAŞARI

Daha önce Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ve dünya ikinciliği bulunan Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. İlk raundu 5-0, ikinci raundu 4-1 ve son raundu da 4-1 alan Buse Naz Çakıroğlu, maçtan da 5-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.