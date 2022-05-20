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    • 20.05.2022 23:11
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    • 20.05.2022 23:15
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    Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti

    Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Hatice Akbaş da 54 kiloda Romanyalı rakibi Lacramioara Perijoc'u yenerek altın madalyayı kazandı. Sonrasında Busenaz Sürmeneli, Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh'ı mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Son olarak ise Şennur Demir, Faslı rakibi Khadija Mardi’yi mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcularla cep telofonu ile görüntülü konuşarak tebrik etti.

    Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti.

    Başkan Erdoğan şampiyonları tebrik ederken, "İnşaalah sizleri Olimpiyat şampiyonu olarak tebrik etmek istiyorum." dedi.

    Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonuluğuna ulaştı.

        TARİHİ BAŞARI

        Daha önce Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ve dünya ikinciliği bulunan Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. İlk raundu 5-0, ikinci raundu 4-1 ve son raundu da 4-1 alan Buse Naz Çakıroğlu, maçtan da 5-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

        Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları!" dedi.

        Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

        Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 2. şampiyonluğunu getirdi.

            50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.

            HATİCE DE DÜNYA ŞAMPİYONU

            Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.


            SÜRMENELİ DE ALTINI KAPTI
            Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.


            ŞENNUR DEMİR DE ŞAMPİYON!
            Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı.

            EMİNE ERDOĞAN'DAN TEBRİK

            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından, tebrik mesajı yayınladı. Emine Erdoğan, dünya boks şampiyonasında destan yazan milli sporcuları kutladı.
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            Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti
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