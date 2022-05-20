Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti

TARİHİ BAŞARI

Daha önce Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ve dünya ikinciliği bulunan Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. İlk raundu 5-0, ikinci raundu 4-1 ve son raundu da 4-1 alan Buse Naz Çakıroğlu, maçtan da 5-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.