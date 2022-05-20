Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti.
Başkan Erdoğan şampiyonları tebrik ederken, "İnşaalah sizleri Olimpiyat şampiyonu olarak tebrik etmek istiyorum." dedi.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonuluğuna ulaştı.