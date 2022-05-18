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    Portekizli teknik adam Jorge Jesus Fenerbahçe ile 2 yıllık imzaya artık çok yakın

    Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için gün sayıyor. Brezilya basını “Flamengo, Sousa’yı gönderip Jesus’u getirecek” dese de Jesus, önümüzdeki hafta avukatıyla birlikte İstanbul’da olacak.

    Jesus geliyor

    Yeni sezona kariyerini ispat etmiş, futbolcular üzerinde etkisi güçlü olan bir teknik direktörle girmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için gün sayıyor. Brezilya basını son günlerde Flamengo'nun Jesus'a olan ilgisinden bahsetse de gerçekler bu şekilde değil. Brezilya basını Jesus ile ilgili haberlerde "Jesus'a büyük baskı var. Hem taraftar, hem yönetim hem de futbolcular Sousa'nın gönderilip onun takımın başına gelmesini istiyor" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano da Portekizli hocanın Flamengo'ya yakın olduğunu iddia etmişti.



    SEZONUN BİTİMİYLE İSTANBUL'DA...
    Ancak gelen son bilgilere göre Jesus ve avukatı önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Ali Koç ve Fenerli kurmaylarla masaya oturacak ve sözleşmedeki tüm detayları konuşacak. Sözleşme detayları dışında yeni sezondaki transfer bütçesinin de masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Bir başka deyişle Jorge Jesus meselesinde işler Fenerbahçe'nin takvimine göre ilerliyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre anlaşmanın sağlanması halinde opsiyona yer verilmeden 2 yıllık sözleşme imzalanacağı da belirtiliyor.

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