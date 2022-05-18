Portekizli teknik adam Jorge Jesus Fenerbahçe ile 2 yıllık imzaya artık çok yakın

Yeni sezona kariyerini ispat etmiş, futbolcular üzerinde etkisi güçlü olan bir teknik direktörle girmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için gün sayıyor. Brezilya basını son günlerde Flamengo'nun Jesus'a olan ilgisinden bahsetse de gerçekler bu şekilde değil. Brezilya basını Jesus ile ilgili haberlerde "Jesus'a büyük baskı var. Hem taraftar, hem yönetim hem de futbolcular Sousa'nın gönderilip onun takımın başına gelmesini istiyor" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano da Portekizli hocanın Flamengo'ya yakın olduğunu iddia etmişti.