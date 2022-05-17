Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.05.2022 23:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2022 00:05
    ABONE OL

    Son dakika: PFDK'dan hakem Arda Kardeşler'e Bitcoin cezası!

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde para atışını Bitcoin'le gerçekleştiren hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

    Arda Kardeşler’e Bitcoin cezası!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Kardeşler, 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

    Kurula sevk edilen kulüplerden Demir Grup Sivasspor'a 32 bin, Yukatel Kayserispor'a 310 bin lira para cezası verildi.
        PKK’ya bir darbe daha!
        Haberler Spor Son dakika: PFDK'dan hakem Arda Kardeşler'e Bitcoin cezası!
            SON DAKİKA