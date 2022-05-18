Atletico Madrid Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Miguel Crespo'nun peşinde





Yeni sezonda kuracağı iddialı kadro için kaynak yaratmak zorunda olan Sarı-Lacivertli yönetimin Crespo için gelecek 15 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor.



Fenerbahçe sezon başında Estoril'den transfer ettiği Portekizli futbolcu için sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Eğer söz konusu teklif gelir ve Sarı-Lacivertliler 'evet' derse müthiş bir kar elde edilmiş olacak.