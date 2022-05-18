Atletico Madrid Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Miguel Crespo'nun peşinde

İspanya'da yayın yapan birçok medya organı Atletico'nun kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağını belirtiyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin Miguel Crespo'yu çok beğendiği ve İspanyol devinin yapacağı teklifin 15 milyon Euro olacağı da iddialar arasında.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı bir açıklamada Crespo için devre arasında çok ciddi bir teklif aldıklarını ve yıldız futbolcuyu satıp satmama konusunda ikilem yaşadıklarını belirtmişti.
Yeni sezonda kuracağı iddialı kadro için kaynak yaratmak zorunda olan Sarı-Lacivertli yönetimin Crespo için gelecek 15 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor.
Fenerbahçe sezon başında Estoril'den transfer ettiği Portekizli futbolcu için sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Eğer söz konusu teklif gelir ve Sarı-Lacivertliler 'evet' derse müthiş bir kar elde edilmiş olacak.
Bu sezon özellikle ligin ikinci devresinde büyük bir çıkış yakalayan Miguel Crespo 26 resmi maçta forma giydi. Takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu mücadeleci yapısıyla tribünlerin sevgilisi haline geldi.