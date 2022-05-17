Fenerbahçe’nin görüştüğü Jorge Jesus’ta son dakika! Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen açıkladı! İşte imza tarihi | Songül Soysal

FLAMENGO'YA MI GİDİYOR?

Brezilya basınında Jorge Jesus'un, Flamengo'ya gitmemek için kendisini zor tuttuğuna dair haberler yer alırken, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano'dan gelen açıklamalar olay oldu. ESPN Brezilya'ya Jorge Jesus ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuşan Diego Lugano "Fenerbahçe'nin önemli bir ismiyle görüştüm, Jorge Jesus'un gelecek sezon öncesi bir anlaşmaya yakın bile olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

TUNÇ ÖZGEN AÇIKLIYOR

Lugano'nun bu açıklaması sonrasında gözler sarı-lacivertli yönetime çevirilmişken, Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen kulislerden bir son dakika bilgisini aktardı. Daha önce '20 Mayıs'a kadar bekleyeceği iddia edilen Jorge Jesus'un, Türkiye'ye geleceğini doğrulayan Özgen, olası bir imza tarihini işaret etti.