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    • Spor
    • 17.05.2022 21:39
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    • 17.05.2022 21:39
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    Fenerbahçe’nin görüştüğü Jorge Jesus’ta son dakika! Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen açıkladı! İşte imza tarihi | Songül Soysal

    İsmail Kartal’ın ardından takımı yabancı bir teknik adama emanet etme konusunda ısrarcı olan Başkan Ali Koç, bir süredir 67 yaşındaki Portekizli Jorge Jesus’la temas halinde. Ha geldi, ha gelecek derken son olarak Brezilya basının ‘Fenerbahçe’ye gitmiyor’ haberi gündeme bomba gibi düşürken, Fenerbahçe-Jesus hattında bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen açıklıyor. İşte Portekizli çalıştırıcının imza tarihi…

    Fenerbahçe’nin görüştüğü Jorge Jesus’ta son dakika!

    Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, yeni hoca olarak Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için harekete geçmişti. Ancak gelen bazı haberler kısa sürede sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Haberin kaynağı, Fenerbahçe'ye hiç uzak bir isim değil…

    FLAMENGO'YA MI GİDİYOR?

    Brezilya basınında Jorge Jesus'un, Flamengo'ya gitmemek için kendisini zor tuttuğuna dair haberler yer alırken, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano'dan gelen açıklamalar olay oldu. ESPN Brezilya'ya Jorge Jesus ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuşan Diego Lugano "Fenerbahçe'nin önemli bir ismiyle görüştüm, Jorge Jesus'un gelecek sezon öncesi bir anlaşmaya yakın bile olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

    TUNÇ ÖZGEN AÇIKLIYOR

    Lugano'nun bu açıklaması sonrasında gözler sarı-lacivertli yönetime çevirilmişken, Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen kulislerden bir son dakika bilgisini aktardı. Daha önce '20 Mayıs'a kadar bekleyeceği iddia edilen Jorge Jesus'un, Türkiye'ye geleceğini doğrulayan Özgen, olası bir imza tarihini işaret etti.
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    Haberler Spor Fenerbahçe’nin görüştüğü Jorge Jesus’ta son dakika! Takvim Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen açıkladı! İşte imza tarihi | Songül Soysal
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