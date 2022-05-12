Şampiyon Trabzonspor'a karşı kirli algı operasyonu! Zihinlere enjekte edilen virüs: Fenerbahçe önderliğini yapıyor

İşte Özbostan'ın bugünkü yazısı;



Kayserispor aslanlar gibi oynayarak adını finale yazdırdı. Maçın her bölümünde üstün olan taraftı. Hiç vazgeçmediler, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da eleyip zaferi hak ettiler. Trabzonspor zihinsel bir yorgunluk içindeydi. Bu da normal! Yorucu, yıpratıcı bir yolculuk ve ardından şampiyonluk... Bunları bir kenara koyarsak, Trabzonspor'a karşı sistemli bir şekilde, kazanılan şampiyonluğu itibarsızlaştırma çalışmaları 4 koldan devam ediyor.. Eskiden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle mücadele ederken saha dışında da boş durmayıp birbirlerine saldırırlardı. Şimdi 3'ü bir oldu, Trabzonspor'u hedefe koydu. Bayrak da Fenerbahçe'de! Bu işin önderliğini yapıyor.. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da bu karalama kampanyasında yanına çekmek istiyor..