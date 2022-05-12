Şampiyon Trabzonspor'a karşı kirli algı operasyonu! Zihinlere enjekte edilen virüs: Fenerbahçe önderliğini yapıyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Yukatel Kayserispor ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarların şampiyon takımın futbolcularına balık fırlatması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan, Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe'nin başını çektiği bir algı operasyonu yapıldığına dikkat çekerken bugünkü yazısında, "Trabzonspor'a karşı sistemli bir şekilde, kazanılan şampiyonluğu itibarsızlaştırma çalışmaları 4 koldan devam ediyor. Bayrak da Fenerbahçe'de! Bu işin önderliğini yapıyor.. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da bu karalama kampanyasında yanına çekmek istiyor. Algı oyunları ve ifadeler bir kısım taraftarda o kadar etkili olmuş ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sayın Ahmet Nur Çebi'nin aracının önünü kesip, "Bizi Ali Koç mu savunacak.. Trabzonspor'a niye bir şey demiyorsunuz?" şeklinde racon kesiyorlar." ifadelerini kullandı.
İşte Özbostan'ın bugünkü yazısı;
Kayserispor aslanlar gibi oynayarak adını finale yazdırdı. Maçın her bölümünde üstün olan taraftı. Hiç vazgeçmediler, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da eleyip zaferi hak ettiler. Trabzonspor zihinsel bir yorgunluk içindeydi. Bu da normal! Yorucu, yıpratıcı bir yolculuk ve ardından şampiyonluk... Bunları bir kenara koyarsak, Trabzonspor'a karşı sistemli bir şekilde, kazanılan şampiyonluğu itibarsızlaştırma çalışmaları 4 koldan devam ediyor.. Eskiden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle mücadele ederken saha dışında da boş durmayıp birbirlerine saldırırlardı. Şimdi 3'ü bir oldu, Trabzonspor'u hedefe koydu. Bayrak da Fenerbahçe'de! Bu işin önderliğini yapıyor.. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da bu karalama kampanyasında yanına çekmek istiyor..