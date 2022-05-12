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    • Spor
    • 12.05.2022 10:51
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    • 12.05.2022 10:51
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    Şampiyon Trabzonspor'a karşı kirli algı operasyonu! Zihinlere enjekte edilen virüs: Fenerbahçe önderliğini yapıyor

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Yukatel Kayserispor ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarların şampiyon takımın futbolcularına balık fırlatması sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan, Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe'nin başını çektiği bir itibarsızlaştırma çalışmaları yapıldığına dikkat çekti.

    Trabzonspor’a karşı kirli algı operasyonu!

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Yukatel Kayserispor ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarların şampiyon takımın futbolcularına balık fırlatması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

    Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan, Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe'nin başını çektiği bir algı operasyonu yapıldığına dikkat çekerken bugünkü yazısında, "Trabzonspor'a karşı sistemli bir şekilde, kazanılan şampiyonluğu itibarsızlaştırma çalışmaları 4 koldan devam ediyor. Bayrak da Fenerbahçe'de! Bu işin önderliğini yapıyor.. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da bu karalama kampanyasında yanına çekmek istiyor. Algı oyunları ve ifadeler bir kısım taraftarda o kadar etkili olmuş ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sayın Ahmet Nur Çebi'nin aracının önünü kesip, "Bizi Ali Koç mu savunacak.. Trabzonspor'a niye bir şey demiyorsunuz?" şeklinde racon kesiyorlar." ifadelerini kullandı.

    İşte Özbostan'ın bugünkü yazısı;

    Kayserispor aslanlar gibi oynayarak adını finale yazdırdı. Maçın her bölümünde üstün olan taraftı. Hiç vazgeçmediler, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da eleyip zaferi hak ettiler. Trabzonspor zihinsel bir yorgunluk içindeydi. Bu da normal! Yorucu, yıpratıcı bir yolculuk ve ardından şampiyonluk... Bunları bir kenara koyarsak, Trabzonspor'a karşı sistemli bir şekilde, kazanılan şampiyonluğu itibarsızlaştırma çalışmaları 4 koldan devam ediyor.. Eskiden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle mücadele ederken saha dışında da boş durmayıp birbirlerine saldırırlardı. Şimdi 3'ü bir oldu, Trabzonspor'u hedefe koydu. Bayrak da Fenerbahçe'de! Bu işin önderliğini yapıyor.. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da bu karalama kampanyasında yanına çekmek istiyor..

        Algı oyunları ve ifadeler bir kısım taraftarda o kadar etkili olmuş ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sayın Ahmet Nur Çebi'nin aracının önünü kesip, "Bizi Ali Koç mu savunacak.. Trabzonspor'a niye bir şey demiyorsunuz?" şeklinde racon kesiyorlar. Bilinçli bir şekilde oluşturulan bu puslu hava, çamurlu futbol siyaseti Sayın Başkan'ı da şaşırtmış.. Ne diyecek Trabzonspor için! Niye kötülesin.. Bu olayı kimse basite indirgemesin. Kitlelerin kafasına bir anti Trabzonspor mikrobu bulaştırılmaya çalışılıyor...



        Son Kayserispor- Trabzonspor maçında tribünlerin aşırı tepkisi ve sahaya yağan maddeler, bu zehrin Anadolu'ya sıçratılmasıydı.. Abdullah Avcı, "Silanın dışında her şey kulübede patladı" dedi. Bu sözlerle birlikte, "Trabzon'da da Antalya maçında sahaya binlerce adam girdi. Ne olacak yani" gibisinden savunmalar sosyal medyaya düştü, düşürüldü! Şampiyon olmuş bir takım, sevincini dünyanın her yerinde ve Türkiye'de hiç mi sahada kutlamadı daha önce? İlla ki yanlışlar olacaktır. Ancak üslup çok çirkin... Kaldı ki Trabzonspor, örnek gösterilecek kutlamalarıyla tüm dünyada ses getirdi, milyon dolar verip de yaptıramayacağın Türkiye'nin reklamını en iyi şekilde yaptı.


        TEHLİKELİ BİR BOYUTA GİDİYOR
        Algı oyunları tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Şampiyon takımın hocası (Abdullah Avcı) "Bize saygı gösterin" diyorsa burada bir düşünmek lazım… Avcı, neden bunları söylemek zorunda bırakılıyor! Bu rekabette sonuçta sadece bir takım şampiyon olacak. Temmuz ayından beri 50 maç oynamış, sahada ve saha dışında her kulübe saygı göstermiş bir takım da küçük de olsa saygıyı hak ediyor. Bu kadar yıkıcı olmanın zararını yine "Aynı gemideyiz" diyenler görecek... Türk futbolunu ancak çalışmak, emek vermek, doğru işler yapmak ve birbirimize saygı göstermek kurtarabilir.

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        Haberler Spor Şampiyon Trabzonspor'a karşı kirli algı operasyonu! Zihinlere enjekte edilen virüs: Fenerbahçe önderliğini yapıyor
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