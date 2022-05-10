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    • Spor
    • 10.05.2022 18:25
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    • 10.05.2022 19:19
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    ZTK'da büyük heyecan! Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı izle! Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı yarı final ilk maçının rövanşında bugün Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı...

    Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı izle!

    ASpor CANLI YAYIN

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a konuk olacak.


    TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

    Kayserispor - Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

    KUPA YOLCULUĞU

    Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.



    Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.



        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.

        En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

        KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        KAYSERİSPOR:
        LUNG
        ONUR
        HOSSEINI
        ATTAMAH
        CAROLE
        KEMEN
        CAMPANHARO
        EMRAH
        ABDULKADİR
        THIAM
        MUSTAFA

        TRABZONSPOR:

        UĞURCAN
        DORUKHAN
        AHMETCAN
        HUGO
        PUCHACZ
        HAMSIK
        BAKASETAS
        ABDÜLKADIR
        VISCA
        DJANINY
        CORNELIUS
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        Haberler Spor ZTK'da büyük heyecan! Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı izle! Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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