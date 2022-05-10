ZTK'da büyük heyecan! Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı izle! Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUPA YOLCULUĞU

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.