ZTK'da büyük heyecan! Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı izle! Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a konuk olacak.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kayserispor - Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
KUPA YOLCULUĞU
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.