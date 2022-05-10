Beşiktaş Başkanı Çebi’nin F.Bahçe Başkanı Ali Koç için söylediği sözler olay oldu

Beşiktaş'ın sezonun son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın öncesinde Siyah-Beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftar arasındaki diyalog güne damga vurdu. Ahmet Nur Çebi'nin, Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesi bir taraftarla yaşadığı diyaloğun görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş Başkanı bir Beşiktaş taraftarının "Trabzonspor'a çok taviz veriyorsunuz'' sözlerine çok sert tepki gösterdi. Aracının camını indiren Beşiktaş Başkanı Çebi, "Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz? Yürü git" diyerek taraftarı azarladı. Çebi'nin sosyal medyada paylaşılan başka bir görüntüsünde de bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine, "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle karşılık verdiği görüldü. Bilindiği gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada "4 sezon boyunca futbolda dostluk, beraberlik olsun diye çabaladım. En çok da bu konuda eleştirildim. Ama artık benim gibi bir insan bile bunları söylüyorsa çok tehlikeli noktaya gelmişizdir! Benim söylediklerimi üç büyük kulüp yan yana oturup söyleyelim, işin rengi değişir" demişti.