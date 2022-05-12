İtalya Kupası İnter'in! Finale Hakan Çalhanoğlu damgası

Bu arada, mücadeleye ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Uzatma devrelerinde, Inter VAR yardımıyla bir penaltı atışı daha kazandı. Perisic, 99. dakikada kullandığı penaltı atışında Inter yeniden öne geçirdi: 3-2.

Mavi-siyahlı takım, 102. dakikada yine Perisic ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 4-2.