Fransız basınından bomba iddia! Galatasaray'ın Walter Benitez planı

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan tecrübeli kaleci bu sezon Ligue 1'de 35 maça çıkarken 30 gol yedi. Tam 14 maçta kalesini gole kapatan Benitez ligin en iyi eldivenlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Galatasaray yönetiminin hem performans hem de maliyet nedeniyle Fernando Muslera ile yolları ayırmayı ciddi ciddi düşündüğü bir süredir konuşuluyordu. Başkan Burak Elmas'ın göreve devam etmesi durumunda Uruguaylı kaleciyi göndermek için uğraş vereceği ifade ediliyor.