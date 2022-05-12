Fransız basınından bomba iddia! Galatasaray'ın Walter Benitez planı

Galatasaray'da yaşanan seçim gündemi ve büyük belirsizliklere rağmen dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
BOMBA İDDİA
Fransa'da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar'ın Ligue 1 ekibi Nice'in kalecisi Walter Benitez'le ilgilendiğini öne sürdü. Habere göre Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arjantinli eldivenle ilgili bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor.
İddialara göre Campos geçtiğimiz günlerde vefat eden dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile Benitez konusunda sık sık görüşüyordu. Yaşanan acı olay sonrası temasların Mino Raiola'nın kardeşi Vincenzo Raiola ile yapılacağı belirtiliyor.