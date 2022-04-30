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    Seçime 24 saat kala iptal kararı çıkması Galatasaray'ı karıştırdı

    İstifa çağrılarına kapıyı kapatan Başkan Burak Elmas, “TFF seçimleri, yayın ihalesi gibi önemli konular varken Galatasaray’ı başsız bırakamayız... Seçim için kulübümüzü engellemeyecek bir karar alacağız” açıklamasını yaptı.

    Saray’da tarihi kaos

    Bugün yapılacak olağanüstü seçime odaklanan Galatasaray'da korkulan oldu. 4. Hukuk Dairesi (İstinaf) mali genel kurul kararları üzerine yeniden tedbir kararı aldı ve seçim 24 saat kala iptal edildi. Bu gelişme sonrasında tüm gözler Başkan Burak Elmas'a çevrildi.



    "İSTİFA ETMİYORUM"
    İstifa edip seçim kararı alması istenen Başkan Elmas yaptığı basın toplantısında görevinin başında olduğunu söyledi. Elmas, "İstifa etseydik Galatasaray başsız kalırdı. TFF seçimleri, yayın ihalesi gibi önemli konular varken Galatasaray'ı başsız bırakamazdık. Seçim için kulübümüzü engellemeyecek bir karar alacağız" ifadesini kullandı. Elmas, "Biz Galatasaray'ın iradesinin gerçekleşmesi adına elimizden geleni yaptık. Tedbir kararının kaldırılmasına dair başvurumuzu yaptık ama reddedildi. Her iki adayımız da 21-28 Mayıs tarihlerinde yeniden seçim yapılmasını istedi. Galatasaray'ın kayyuma gitmesini ve futbol şubesinin satılmasını istiyorlar. Mahkeme süreciyle suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.



    ÖNCELİK ADAYLIĞIM DEĞİL
    Burak Elmas, bir gazetecinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna ise, "Galatasaray'ın önceliği şu an bu değil. Öncelikle kulübü bu ortamdan çıkarmamız lazım" yanıtını verdi.



        İMZA KAMPANYASI HAMLESİ GELDİ
        Genel kurul üyelerinden flaş bir hamle geldi. Üyeler bugün seçim olacakmış gibi Galatasaray Lisesi'ne gidilmesi yönünde sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de bugün liseye gitmesi bekleniyor. Ayrıca seçimin 28 Mayıs'ta düzenlenmesi için imza kampanyası başlatılacak.



        DİVAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
        Galatasaray Divan Kurulu yaşanan süreci ve bundan sonra yapılacakları görüşmek için olağanüstü toplantı kararı aldı. Bugün saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde yapılacak toplantıdan önemli kararların çıkabileceği belirtiliyor. Başkan Burak Elmas'ın da bu kritik toplantıda yer alması bekleniyor.



        28 MAYIS'TA SEÇİM İSTİYORUZ
        İstinaf mahkemesinin kararını değerlendiren başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, seçimin mutlaka 28 Mayıs'ta yapılması gerektiğini açıkladı. İstinaf mahkemesinin aldığı şok karar sonrası Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk ve Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan durum değerlendirmesi yaptı. Toplantı sonrası konuşan Hamamcıoğlu, "21-28 Mayıs tarihlerinde mutlaka seçimin yapılması gerektiğini inanıyoruz. Bunun dışında bir karar, Galatasaray'ı daha büyük bir kaosa götürecektir. Galatasaray'da çözümler tükenmez. Mutlaka ki bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin yapılması kararının şartsız olarak açıklamasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkana güvenmek zorunda olduklarını aktaran Öztürk ise, "Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs olarak netleştirdik" diye konuştu.

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