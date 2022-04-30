Seçime 24 saat kala iptal kararı çıkması Galatasaray'ı karıştırdı





28 MAYIS'TA SEÇİM İSTİYORUZ

İstinaf mahkemesinin kararını değerlendiren başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, seçimin mutlaka 28 Mayıs'ta yapılması gerektiğini açıkladı. İstinaf mahkemesinin aldığı şok karar sonrası Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk ve Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan durum değerlendirmesi yaptı. Toplantı sonrası konuşan Hamamcıoğlu, "21-28 Mayıs tarihlerinde mutlaka seçimin yapılması gerektiğini inanıyoruz. Bunun dışında bir karar, Galatasaray'ı daha büyük bir kaosa götürecektir. Galatasaray'da çözümler tükenmez. Mutlaka ki bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin yapılması kararının şartsız olarak açıklamasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkana güvenmek zorunda olduklarını aktaran Öztürk ise, "Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs olarak netleştirdik" diye konuştu.



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