Seçime 24 saat kala iptal kararı çıkması Galatasaray'ı karıştırdı

Bugün yapılacak olağanüstü seçime odaklanan Galatasaray'da korkulan oldu. 4. Hukuk Dairesi (İstinaf) mali genel kurul kararları üzerine yeniden tedbir kararı aldı ve seçim 24 saat kala iptal edildi. Bu gelişme sonrasında tüm gözler Başkan Burak Elmas'a çevrildi.
"İSTİFA ETMİYORUM"
İstifa edip seçim kararı alması istenen Başkan Elmas yaptığı basın toplantısında görevinin başında olduğunu söyledi. Elmas, "İstifa etseydik Galatasaray başsız kalırdı. TFF seçimleri, yayın ihalesi gibi önemli konular varken Galatasaray'ı başsız bırakamazdık. Seçim için kulübümüzü engellemeyecek bir karar alacağız" ifadesini kullandı. Elmas, "Biz Galatasaray'ın iradesinin gerçekleşmesi adına elimizden geleni yaptık. Tedbir kararının kaldırılmasına dair başvurumuzu yaptık ama reddedildi. Her iki adayımız da 21-28 Mayıs tarihlerinde yeniden seçim yapılmasını istedi. Galatasaray'ın kayyuma gitmesini ve futbol şubesinin satılmasını istiyorlar. Mahkeme süreciyle suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.
ÖNCELİK ADAYLIĞIM DEĞİL
Burak Elmas, bir gazetecinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna ise, "Galatasaray'ın önceliği şu an bu değil. Öncelikle kulübü bu ortamdan çıkarmamız lazım" yanıtını verdi.