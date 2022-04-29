Galatasaray'da kongre iptal edildi | Şimdi ne olacak? Takvim.com.tr açıklıyor





Mahkemenin kararı sonrası tüm gözler Başkan Burak Elmas'a çevrilmiş durumda. Gün içinde Galatasaray yönetiminin Nef Stadı'nda olağanüstü toplanması bekleniyor. Yapılacak zirvede seçimin iptali masaya yatırılacak ve yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği belirlenecek.



Kulislerde konuşulanlara göre yönetimden bazı kişiler Başkan Elmas'tam istifa etmesini ve seçimin 1 ay içinde sağlıklı bir şekilde yapılmasını isteyecek. Eğer Elmas istifa ederse Galatasaray'da seçim en geç mayıs ayı sonunda düzenlenebilecek.