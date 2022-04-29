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    • Spor
    • 29.04.2022 11:01
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    • 29.04.2022 11:36
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    Galatasaray'da kongre iptal edildi | Şimdi ne olacak? Takvim.com.tr açıklıyor

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da yarın yapılacak seçime hazırlanan Galatasaray’da genel kurul iptali konusunda ortaya çıkan iddiaları tüm takvim.com.tr aracılığıyla tüm Türkiye öğrenmişti. 30 Nisan'da yapılması beklenen seçimli genel kurul İstinaf Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararıyla iptal edildi. Camiada herkes birbirine, “Şimdi ne olacak?” sorusunu sorarken, yaşanabilecekleri takvim.com.tr açıklıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da kongre iptal edildi!

    Yarın yapılacak seçime hazırlanan Galatasaray'da genel kurul iptali konusunda ortaya çıkan iddiaları tüm takvim.com.tr aracılığıyla tüm Türkiye öğrenmişti.


    SEÇİM İPTAL EDİLDİ
    Az önce beklenen şok gelişme yaşandı ve mali genel kurulun üzerindeki tedbir kararının devamına karar verildi. Böylece Galatasaray'da yarın yapılacak olan seçim iptal edildi.



    ŞİMDİ NE OLACAK?
    Bu gelişme sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpte tam bir kaos havası hakim. Camiada herkes birbirine, "Şimdi ne olacak?" sorusunu sorarken, yaşanabilecekleri takvim.com.tr açıklıyor.



    Mahkemenin kararı sonrası tüm gözler Başkan Burak Elmas'a çevrilmiş durumda. Gün içinde Galatasaray yönetiminin Nef Stadı'nda olağanüstü toplanması bekleniyor. Yapılacak zirvede seçimin iptali masaya yatırılacak ve yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği belirlenecek.

    Kulislerde konuşulanlara göre yönetimden bazı kişiler Başkan Elmas'tam istifa etmesini ve seçimin 1 ay içinde sağlıklı bir şekilde yapılmasını isteyecek. Eğer Elmas istifa ederse Galatasaray'da seçim en geç mayıs ayı sonunda düzenlenebilecek.



        Ancak Başkan Elmas'ın istifa çağrılarına kulağını kapaması halinde gözler muhafete çevrilecek. Alınan bilgilere göre şu anda bir imza kampanyası için düğmeye basılmış durumda. Üyelerin seçimin yapılabilmesi için geniş katılımlı bir organizasyon için düğmeye bastığı gelen bilgiler arasında. Bazı üyelerin ayrıca yarın Galatasaray Lisesi'ne giderek yaşanan gelişmeleri protesto edeceği belirtiliyor.


        YAZIKLAR OLSUN KALIBINIZA
        Öte yandan başkan adaylarından Metin Öztürk verilen karara tepki gösterdi. Öztürk, sosyal medya paylaşımında, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerine yer verdi.

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