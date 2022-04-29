Galatasaray'da kongre iptal edildi | Şimdi ne olacak? Takvim.com.tr açıklıyor

Yarın yapılacak seçime hazırlanan Galatasaray'da genel kurul iptali konusunda ortaya çıkan iddiaları tüm takvim.com.tr aracılığıyla tüm Türkiye öğrenmişti.
SEÇİM İPTAL EDİLDİ
Az önce beklenen şok gelişme yaşandı ve mali genel kurulun üzerindeki tedbir kararının devamına karar verildi. Böylece Galatasaray'da yarın yapılacak olan seçim iptal edildi.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Bu gelişme sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpte tam bir kaos havası hakim. Camiada herkes birbirine, "Şimdi ne olacak?" sorusunu sorarken, yaşanabilecekleri takvim.com.tr açıklıyor.
Mahkemenin kararı sonrası tüm gözler Başkan Burak Elmas'a çevrilmiş durumda. Gün içinde Galatasaray yönetiminin Nef Stadı'nda olağanüstü toplanması bekleniyor. Yapılacak zirvede seçimin iptali masaya yatırılacak ve yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği belirlenecek.
Kulislerde konuşulanlara göre yönetimden bazı kişiler Başkan Elmas'tam istifa etmesini ve seçimin 1 ay içinde sağlıklı bir şekilde yapılmasını isteyecek. Eğer Elmas istifa ederse Galatasaray'da seçim en geç mayıs ayı sonunda düzenlenebilecek.