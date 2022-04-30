Fenerbahçe'nin yıldızları Pereira’dan sonra coştu!

Sezona Portekizli teknik adamla başlayan Fenerbahçe'de bazı oyuncuların performansı tartışma konusu olmuştu. 17. haftadaki Beşiktaş maçına kadar Sarı-Lacivertliler'in başında duran Vitor Pereira gerek oynattığı futbol gerekse aldığı sonuçlarla eleştirildi.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş maçı sonrası Pereira ile yollarını ayırdı. Yerine camiayı yakından tanıyan İsmail Kartal'ı getirdi. Sarı-Lacivertliler'de muhteşem bir dönem geçiren Kartal üst üste aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirdi.
Ancak İsmail Kartal'ın aldığı sonuçlar kadar bazı yıldız oyunculara dokunuşları da dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçeli oyuncuların Vitor Pereira sonrasındaki performansları gerçekten de dikkat çekici.