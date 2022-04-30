Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.04.2022 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 10:54
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin yıldızları Pereira’dan sonra coştu!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Beşiktaş maçından sonra Teknik Direktör Vitor Pereira'nın görevine son vererek yerine camiayı yakından tanıyan İsmail Kartal’ı getirdi. Pereira sonrası aldığı sonuçlarla ikinci sıraya yerleşen Kanarya'da oyuncuların Kartal döneminde gösterdiği performanlar da dikkat çekti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Pereira’dan sonra coştular!

    Sezona Portekizli teknik adamla başlayan Fenerbahçe'de bazı oyuncuların performansı tartışma konusu olmuştu. 17. haftadaki Beşiktaş maçına kadar Sarı-Lacivertliler'in başında duran Vitor Pereira gerek oynattığı futbol gerekse aldığı sonuçlarla eleştirildi.

    Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş maçı sonrası Pereira ile yollarını ayırdı. Yerine camiayı yakından tanıyan İsmail Kartal'ı getirdi. Sarı-Lacivertliler'de muhteşem bir dönem geçiren Kartal üst üste aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirdi.

    Ancak İsmail Kartal'ın aldığı sonuçlar kadar bazı yıldız oyunculara dokunuşları da dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçeli oyuncuların Vitor Pereira sonrasındaki performansları gerçekten de dikkat çekici.

        Fenerbahçe'de Pereira gittikten sonra performansı artan isimlerden biri Serdar Dursun. Tecrübeli oyuncu İsmail Kartal geldikten sonra 8 gol, 2 asiste imza attı.

        Sarı-Lacivertliler'de performansı yükselen bir başka yıldız ise Miha Zajc. Sloven orta saha bu süreçte 6 gol ve 2 asist üretti. Yine orta sahanın yıldızlarından Mert Hakan 7 asistle mücadele ediyor.

        Fenerbahçe'nin yakın zamanda bonservisini aldığı Diego Rossi, Vitor Pereira sonrası 4 gol, 3 asistle taraftarın gönlüne girmeyi başardı. Genç yıldız Arda Güler de Pereira sonrası 3 gol, 2 asistle mücadele ediyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz?
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yıldızları Pereira’dan sonra coştu!
            SON DAKİKA