Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan 'derbi' mesajı: En iyisini yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başına geçtiği günden bu yana teknik direktörlük kariyerinde en formda dönemini yaşadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sözlerine tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlarken, maç ile ilgili ise "Her maça olduğu gibi iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içi sakatlarımız, cezalı oyuncular vardı ama onların yerine oynayan arkadaşlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Maçın geneline baktığımız zaman bazen tempo koyduk, bazen rakip tempoyu yükseltti. 3-2 kazanmasını bildik, daha farklı kazanabilirdik. Yediğimiz goller, yemememiz gereken goller. Burada tribünleri dolduran muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Onların tribünleri doldurmasından dolayı oyuncular büyük keyif alıyor. Onların enerjisiyle yapılan geri bildirimle coşkuyla sahada oynuyoruz ve rakipten bir adım önde olup daha iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ERKEN GELSEYDİM DURUMUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Takımın başına daha erken gelseydi Fenerbahçe farklı bir konumda olur muydu sorusuna cevap veren Kartal, "5, 6 hafta önce gelme durumu elimizde olan şeyler değil. Sonuçta bunların kararlarını yönetimler veriyor. O günkü süreçte benden önceki antrenörler onların da takıma vermiş olduğu hizmetleri var ve hepimiz meslektaşız. Ben bu tarihte geldim. 5, 6 hafta önce gelseydim ne olurdu bilemiyorum, hiç düşünmedim. Buraya görev verildiği için gözümü kırpmadan geldim. Burada neler yapabilirim, neleri değiştiririm diye geldim. Nerelere dokunacağımı biliyordum. Oyuncularla belirli bir eşiği aştık. Sakat, cezalı, hasta ve Avrupa listesine yazılmayan oyuncularla mücadele ettik. Sistemden sisteme geçtik ve kolay olmadı. Bazı oyuncuların takım içerisinde olmaması bizi yordu. Oturtarak bugünlere geldik. En büyük pay sahibi oyuncularımdır. Antrenman düzenimiz çok iyi" açıklamasını yaptı.



"DERBİDE ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş ile haftaya oynanacak olan derbiye değinen İsmail Kartal, "Bir derbi maçı oynayacağız pazar günü. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, bir derbi maçı. Bizim ligi en iyi şekilde bitirebilmemiz için oradan 3 puan ya da kaybetmemek gerek. Ligi en kötü ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön elemeden katılmak için çok önemli" şeklinde konuştu.



"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

Takımın 11 maçlık kaybetmeme ve 7 maç üst üste kazanma serisiyle ilgili gelen soruya Kartal, "Başakşehir maçını kaybettik ama üzüldüğüm bir maçtı, kazanmayı hak etmiştik. Sonuçta Başakşehir gol attı, maçı kazandılar ve iyi bir maçtı. Şu anda takım iyi bir durumda, güzel bir hava yakaladık. Taraftarlarımızın güven ve desteğiyle oyuncular keyif alıyorlar. Çok coşkulu ve maçlara artık tedirgin ve kaygılı değiller. Futbol oynamaya çıkıyoruz. Ben pozitif futbol oynatacağım demiştim, dönem dönem yaptık. Daha iyi doldurulması gereken bir oyun var. Bazı oyuncular cezalı oluyor, sakat oluyor. Bu şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz" yanıtını verdi.



"HAKEM HATALARI BİZE BİRAZ DAHA FAZLA OLUYOR"

Gaziantep maçında Ferdi'nin penaltı pozisyonu ve hakem hataları ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Ferdi ile ilgili penaltı olduğunu düşünüyoruz. Bu sene mesela bir Altay maçında, Kayseri ile kupa maçında, o maçta da iki penaltı verilmedi. Bunları geriye dönük konuşmak istemiyorum ama bize biraz daha fazla oluyor gibi geliyor bu işler. VAR'a gidilmedi, uyarı verilmedi ama bize olunca aleyhimize veriliyor. Bu birazda VAR'daki hakemlerimizin daha dikkatli olmalarını, eşit şartlarda mücadele edilsin ve hiçbir takımın pozisyonuna göre değil gerçek doğru neyse ne yapılması gerekiyorsa o yapılsın. O zaman futbol güzelleşecek ve ileriye taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.



"HER RAKİBE AYRI HAZIRLANIYORUZ"

İsmail Kartal, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın oyun kurması ile ilgili de "Biz her maça bütün rakipleri çok iyi analizlerini yapıyoruz. Ne yapmamız lazım, rakip takımın hikayesi ne, ona göre ortaya ne koymalıyız, nasıl rakibin savunmasını açabiliriz, nasıl üretken oynamalıyız diye bakıyoruz. Her hafta, her rakibe ayrı yapıyoruz. Altay'ın yaptığı bu uzun toplar var. Rakipler önde baskı yapıyor ama arkada birebir kalıyorlar ve Altay'ı devreye sokuyoruz. Rossi ve Serdar Dursun ile uzun toplarla skor bulmaya çalışıyoruz. Bunlar çalışılmış şeyler" şeklinde konuştu.



"HAYATIMIN EN FORMDA DÖNEMİNİ YAŞIYORUM"

Teknik direktörlük kariyerinin durumuyla ilgili yöneltilen soruya Kartal, "Şuanda antrenörlük hayatımın en formda dönemini yaşıyorum. Daha öncede çok kulüpte şampiyonluklar yaşadım, başarılı oldum. Ama şuan gelinen noktada gerçekten antrenörlük hayatımın en formda günlerini yaşıyorum. Bu benimle alakalı değil sadece, ekibimle de alakalı bir şey. Ekibimizle beraber iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla beraber yaptığımız antrenmanlarda herkes bir birine karşılıklı saygı duyarak işini yapıyor. Burada en büyük pay sahibi oyunculardır, çok karakterli oyuncular. Bu durum beni çok mutlu ediyor" cevabını verdi.