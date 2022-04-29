Galatasaray'da seçim bilmecesi! GalatasarayBaşkanı Burak Elmas'tan flaş açıklamalar

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Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstinaf Mahkemesi'nin başkanlık seçimine tedbir kararı koyması sonrası flaş açıklamalarda bulunuyor.

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmaya çalışılıyor. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı."

"G.SARAY CİDDİ ANLAMDA BİR KAOSUN İÇİNE GİRDİ"

"Galatasaray ciddi anlamda bir kaosun içine girdi. İstifa etmemizi söylüyorlar. İstifa sadece kulübün başsız kalmasını sağlar."

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