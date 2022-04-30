Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor'un şampiyonluğunu da gördü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
ALİ KOÇ 4 TAKIMIN ŞAMPİYONLUĞUNU GÖRDÜ
2018'de Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığını devralan Ali Koç görevde olduğu süre içerisinde 4 takımın şampiyonluğunu gördü.
Takımın başarısız gidişini her fırsatta hocalara kesen Ali Koç Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk senesinde Galatasaray, ikinci senesinde Başakşehir ve üçüncü senesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gördü.
KOÇ'A TRABZONSPOR FORMASI
Koç, Trabzonspor'un da şampiyon olmasıyla sosyal medyada ti'ye alındı.
Taraftarlar photo shop yaparak Ali Koç'a Trabzonspor forması giydirdi.