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    • Spor
    • 30.04.2022 23:41
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    • 30.04.2022 23:55
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor'un şampiyonluğunu da gördü

    Son dakika haberleri... 2018'de Fenerbahçe'nin Başkanlığına seçilen Ali Koç ezeli rakiplerinden Trabzonspor'un da şampiyonluğunu gördü. Sosyal medyada durumu ti'ye alan taraftarlar photo shop yaparak Ali Koç'a Trabzonspor forması giydirdi.

    Koç Trabzon’un şampiyonluğunu da gördü

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    ALİ KOÇ 4 TAKIMIN ŞAMPİYONLUĞUNU GÖRDÜ
    2018'de Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığını devralan Ali Koç görevde olduğu süre içerisinde 4 takımın şampiyonluğunu gördü.

    Takımın başarısız gidişini her fırsatta hocalara kesen Ali Koç Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk senesinde Galatasaray, ikinci senesinde Başakşehir ve üçüncü senesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gördü.

    KOÇ'A TRABZONSPOR FORMASI
    Koç, Trabzonspor'un da şampiyon olmasıyla sosyal medyada ti'ye alındı.

    Taraftarlar photo shop yaparak Ali Koç'a Trabzonspor forması giydirdi.
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