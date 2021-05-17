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    tarihi tersten yazmaya devam ediyor! 1959 sonrasında 'ın ardından en başarısız ikinci başkan oldu

    başkanlığında bir sezonu da çok büyük bir hüsran ile kapattı. ’un ilk sezonunda uzun süre düşme tehlikeli yaşayıp ligi 6. sırada bitiren, geçen sezon 7. olabilen Sarı-Lacivertliler bu sezon da ve ’ın gerisinde kalarak ligi 3. olarak tamamladı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Ali Koç, Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanlarından birisini olmayı başardı.

    Razi trak Ali Koç bırak!
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    Fenerbahçe Ali Koç başkanlığında bir sezonu da çok büyük bir hüsran ile kapattı. Koç'un ilk sezonunda uzun süre düşme tehlikeli yaşayıp ligi 6. sırada bitiren, geçen sezon 7. olabilen Sarı-Lacivertliler bu sezon da Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalarak ligi 3. olarak tamamladı.

    Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Ali Koç, Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanlarından birisini olmayı başardı.

    HAYAL KIRIKLIKLARIYLA 1078 GÜN
    Ali Koç, profesyonel ligin başladığı 1959 ve sonrasında görev alan başkanlar arasında sondan ikinci sırada yer aldı. Başkanlık koltuğunda 1078 günü geride bırakan Koç 1,69 puan ortalaması ve 47,2'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Ali Koç 1959 sonrasındaki 14 başkan arasında sadece Razi Trak'ı geride bıraktı.

        TARAFTARLARIN SABRI KALMADI
        1961-62 ve 1980-81 sezonlarında başkanlık yapan Razi Trak ile Fenerbahçe 1,64 puan ortalaması ve 47,2 galibiyet yüzdesi yakalamıştı. 3 sezondaki tarihi başarısızlık sonrası isyan bayrağını açan taraftarlar Ali Koç'a sosyal medyadan istifa çağrısı yaptı. Taraftarlar, "Artık lütfen bırak başkanım" ifadesini kullandı.

        STADIN DIŞINA PANKART ASILDI
        Bir grup taraftar ise Kayserispor maçının ardından Ülker Stadı'nın dışına "Topunuz gidin" yazılı bir pankart bıraktı.

        Sosyal medyada daha önce sürekli Ali Koç'a destek veren taraftar hesapları da artık istifa mesajları atmaya başladı. Başkan Koç'a haziran ayındaki seçimlerde aday olmaması yönünde çağrı yapıldı.

            YILDIRIM İLE FARK BÜYÜK
            Ortaya çıkan bu acı tablo, Ali Koç'un başarısızlığını ve Aziz Yıldırım dönemini nasıl mumla arattığını çok güzel bir şekilde özetliyor.
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            Haberler Spor Ali Koç tarihi tersten yazmaya devam ediyor! 1959 sonrasında Razi Trak'ın ardından en başarısız ikinci başkan oldu