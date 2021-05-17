Fenerbahçe Ali Koç başkanlığında bir sezonu da çok büyük bir hüsran ile kapattı. Koç'un ilk sezonunda uzun süre düşme tehlikeli yaşayıp ligi 6. sırada bitiren, geçen sezon 7. olabilen Sarı-Lacivertliler bu sezon da Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalarak ligi 3. olarak tamamladı.
Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Ali Koç, Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanlarından birisini olmayı başardı.
HAYAL KIRIKLIKLARIYLA 1078 GÜN
Ali Koç, profesyonel ligin başladığı 1959 ve sonrasında görev alan başkanlar arasında sondan ikinci sırada yer aldı. Başkanlık koltuğunda 1078 günü geride bırakan Koç 1,69 puan ortalaması ve 47,2'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Ali Koç 1959 sonrasındaki 14 başkan arasında sadece Razi Trak'ı geride bıraktı.