Fenerbahçe Ali Koç başkanlığında bir sezonu da çok büyük bir hüsran ile kapattı. Koç'un ilk sezonunda uzun süre düşme tehlikeli yaşayıp ligi 6. sırada bitiren, geçen sezon 7. olabilen Sarı-Lacivertliler bu sezon da Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalarak ligi 3. olarak tamamladı.