Fenerbahçe son 40 yılın en kötüsü! Ali Koç bugün FBTV'ye çıkıyor TAKVİM merak edilen 5 konuyu başkana soruyor

1- Şampiyonluk sözü vermiyorum ama gurur duyulacak, her yıl Avrupa'da başarılı bir takım kuracağız" dediniz.
3.5 yılda Fenerbahçe çok zor günler geçirdi. İlk yıl düşme tehlikesi yaşayıp ligi 6'ıncı, 2. yıl 7'inci, 3. yıl 3'üncü sırada tamamladı. Şu anda da Fener 7. Sırada ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde.
2- "Bayrakları hazırlayın. Bundan sonra başımız dik yürüyeceğiz" dediniz.
Ezeli rakiplerine karşı bütün seriler bitti. Sıfır kupa sıfır başarı ile taraftarın boynunu öne eğdirdiniz. Kadıköy'deki hegemonya bitti. Hani gurur duyulacak Fenerbahçe?
3- Aziz Yıldırım'a "100 milyonlarca Euro harcadın. Ortada başarı yok. Herkes suçlu bir tek sen suçsuzsun başkan" dediniz… İstikrardan bahsettiniz.
3.5 yılda 62 oyuncu, 8 teknik adam, 2 sportif direktör ile çalıştınız. 2.7 milyar lira harcadınız. Bu mu sizin hayalinizdeki Fenerbahçe?