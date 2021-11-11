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    Fenerbahçe son 40 yılın en kötüsü! Ali Koç bugün FBTV'ye çıkıyor TAKVİM merak edilen 5 konuyu başkana soruyor

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün basın karşısına çıkacak ve gündemi değerlendirecek. 3.5 yılda tarihi tersten yazan Koç’a TAKVİM, bugüne kadar sorulmayanları soruyor, cevaplarını bekliyor.

    Ali Koç’a 5 soru

    1- Şampiyonluk sözü vermiyorum ama gurur duyulacak, her yıl Avrupa'da başarılı bir takım kuracağız" dediniz.
    3.5 yılda Fenerbahçe çok zor günler geçirdi. İlk yıl düşme tehlikesi yaşayıp ligi 6'ıncı, 2. yıl 7'inci, 3. yıl 3'üncü sırada tamamladı. Şu anda da Fener 7. Sırada ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde.

    2- "Bayrakları hazırlayın. Bundan sonra başımız dik yürüyeceğiz" dediniz.
    Ezeli rakiplerine karşı bütün seriler bitti. Sıfır kupa sıfır başarı ile taraftarın boynunu öne eğdirdiniz. Kadıköy'deki hegemonya bitti. Hani gurur duyulacak Fenerbahçe?

    3- Aziz Yıldırım'a "100 milyonlarca Euro harcadın. Ortada başarı yok. Herkes suçlu bir tek sen suçsuzsun başkan" dediniz… İstikrardan bahsettiniz.
    3.5 yılda 62 oyuncu, 8 teknik adam, 2 sportif direktör ile çalıştınız. 2.7 milyar lira harcadınız. Bu mu sizin hayalinizdeki Fenerbahçe?

        4- Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu. Bu hataları yapmayacağız" dediniz.
        Neden 33 yaşındaki Adil Rami'yi, 34 yaşındaki Sosa'yı (şu an 36 yaşında), 32 yaşındaki Gustavo'yu, 32 yaşındaki Mevlüt'ü, 31 yaşındaki Max Kruse'yi, 32 yaşındaki Valencia'yı aldınız.?

        5- Max Kruse hayatının pokerini oynadı. Bu poker ona pahalıya patlayacak? dediniz… Ama tersi oldu!
        Kruse kulübe 18 milyon Euro'luk dava açtı. FIFA 7.5 milyon Euro tazminata karar verdi. 3.75 milyon Euro'ya iki taraf anlaştı. Hani Fener zarar etmeyecekti? Hani Kruse'ye bu poker pahalıya patlayacaktı? Aziz Yıldırım Ersun Yanal'ı gönderdi, siz getirdiniz. Gökhan ve Caner'i gönderdi, getirdiniz. Pereira'yı gönderdi yine getirdiniz… Sırada Alex mi var? İsmail Kartal mı? Zico mu?

        SON 40 YILIN EN KÖTÜSÜ
        Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 120 Süper Lig maçında 33 yenilgi aldı. 3.6 maça 1 yenilgi düştü. Bu oran son 40 yıldaki başkanlara bakıldığında en kötü yüzde... Fenerbahçe efsane başkanlardan Aziz Yıldırım'ın döneminde 8.8 maçta 1 yenilgi, Ali Şen döneminde ise 7.4 maçta 1 yenilgiyle tanışmıştı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, Ali Koç döneminde alınan kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı... Büyük umutlarla gelen başkan Koç ile Fener'in yüzü gülmedi.

            SON 40 YILDAKİ BAŞKANLARIN PERFORMANSI
            ALİ KOÇ

            AZİZ YILDIRIM

            ALİ ŞEN

                HASAN ÖZAYDIN

                GÜVEN SAZAK

                METİN AŞIK
                    Testi kırıldı!
                    Haberler Spor Fenerbahçe son 40 yılın en kötüsü! Ali Koç bugün FBTV'ye çıkıyor TAKVİM merak edilen 5 konuyu başkana soruyor
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