Kadıköy'de Trabzonspor taraftarına saldırı! Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutlayanları kovaladı...

Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü...
2021-2022 Ahmet Çalık sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin dört bir yanı adeta bayram yerine döndü.
Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar, konvoy yaparak meşalelerle kutlamalara başladı.
KADIKÖY'DE TRABZONSPOR TARAFTARINA SALDIRI
Söz konusu kutlamaların en dikkat çeken adreslerinden birisi ise İstanbul Kadıköy oldu.
Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçe'nin kalesi olarak nitelendirilen Bağdat Caddesi'nde konvoy yapmak isteyince sarı-lacivertli taraftarların saldırısına uğradı.