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    • Spor
    • 30.04.2022 23:24
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    • 30.04.2022 23:29
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    Kadıköy'de Trabzonspor taraftarına saldırı! Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutlayanları kovaladı...

    Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar kutlamalara başladı. Şampiyonluk kutlamalarının en dikkat çeken adreslerinden bir olan İstanbul Kadıköy'de ise çirkin bir hadise cereyan etti. Bağdat Caddesi'nde konvoy yapmak isteyen Bordo Mavili taraftlar, bir grup Fenerbahçe taraftarının saldırsına uğradı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    Kadıköy’de Trabzonspor taraftarına saldırı!

    Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü...

    2021-2022 Ahmet Çalık sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğunu resmen ilan etti.



    Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin dört bir yanı adeta bayram yerine döndü.

    Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar, konvoy yaparak meşalelerle kutlamalara başladı.



    KADIKÖY'DE TRABZONSPOR TARAFTARINA SALDIRI
    Söz konusu kutlamaların en dikkat çeken adreslerinden birisi ise İstanbul Kadıköy oldu.

    Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçe'nin kalesi olarak nitelendirilen Bağdat Caddesi'nde konvoy yapmak isteyince sarı-lacivertli taraftarların saldırısına uğradı.
        Her yer Trabzon!
        Haberler Spor Kadıköy'de Trabzonspor taraftarına saldırı! Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutlayanları kovaladı...
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