Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu göreve geldiği süreçte 4 yılda 3 kupa kazanarak sözünü tuttu





"TÜM TÜRKİYE TRABZONSPOR'U ALKIŞLIYOR"

Göreve geldiği dönemde taraftardan şampiyonluğa ulaşmak için sabır istediğini hatırlatan Ağaoğlu, "Ama bu asla ve asla Trabzonspor'un 3-4 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. Sürdürülebilir başarı için, şampiyonluk için 3-4 yıl sabrınızı rica ediyorum demiştim. Sonunda da, '3-4 yıl sonraki Trabzonspor'un bütün Türkiye ayakta alkışlayacak' diye. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbolseverler, futbolu seven insanımız tahmin ediyorum ki Trabzonspor'un bugün geldiği konumu, yaşamış olduğu süreci ve bugün içinde bulunduğu durumu herhalde takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile eminim oturarak alkışlıyorlardır" ifadelerini kullanmıştı.

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