Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu göreve geldiği süreçte 4 yılda 3 kupa kazanarak sözünü tuttu

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Şampiyonluk kupasını Trabzon'a getirmeyi başardı. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor karşısında alınan galibiyetle birlikte bitime 3 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etti.
4 YILDA 3 KUPA
Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl süreyle başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, 5 Aralık 2021'de tek listeyle girdiği seçimlerde üç yıllığına yeniden başkan seçilmişti. Ağaoğlu'nun başkanlığı süresince Trabzonspor 149 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 80 galibiyet, 45 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.
BAŞARI ADIM ADIM GELDİ
2017-2018 sezonunda Ankaraspor maçıyla başlayan süreçte Trabzonspor, son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak sezonu 5. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda 34 maçta 63 puanla 4. sırada tamamlarken, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2019-2020 sezonunda 34 maçta 56 puanla 2. sırada ligi bitirdi. Bordo-mavililer, geçen sezon ise 40 maçta 71 puanla 4. sırada yer aldı.