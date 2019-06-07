Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün memleketi Trabzon'daydı. Taraftar grubu lideri Mehmet Fındıkçı, Albayrak'a Twitter'dan "Kardeşleriniz sizinle bayramlaşmak ister. Derneğimize bekliyoruz" dedi.
'ORADAYIM' DEDİ SÖZÜNÜ TUTTU
Bakan Albayrak da bunun üzerine, "Formalarınızı giyin 14.00'te oradayım inşallah" yanıtını verdi. Sözünü tutan Albayrak'a taraftarlar yeni sezon forması hediye etti. Berat Albayrak da, "Bana şampiyonluk forması verdiniz" dedi.
Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu'nu ziyaret eden Bakan Berat Albayrak'a çok büyük bir ilgi vardı... Taraftarlar fotoğraf çektirme yarışına girdi.
TARAFTARLARLA SOHBET ETTİ
Formasını sırtına geçirip taraftarlarla sohbet eden Bakan Albayrak ardından soluğu Trabzonspor Kulübü'nde aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun karşıladığı Berat Albayrak burada bayramlaşma törenine katıldı.
EN TEPEDE GÖRMEK İSTİYORUZ
ALBAYRAK, "Trabzonspor'u en tepede görmek istiyoruz. Trabzonspor bu yıl inşallah sadece Türkiye'de değil dünyada marka olma yolunda iyi bir yıl geçirir" diye konuştu. Albayrak'a Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da eşlik etti.
TRABZONSPOR ruhunu gösteriyor
Bakan Albayrak, "Trabzonspor bu sezon has Trabzonspor'un ruhunu tüm Türkiye'de layıkıyla gösteriyor" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Bakan Albayrak'a isminin yazılı olduğu 61 nolu formayı hediye etti.
Berat Albayrak, Trabzon ziyaretinde ekonomiye ilişkin açıklamalar da yaptı ve "Tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
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