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    • Spor
    • 29.04.2022 17:11
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    • 29.04.2022 17:16
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    Trabzon'da yüz binler şampiyonluk için hazır! Son provayı on binlerce Trabzonspor taraftarı izledi

    Süper Lig'in 35'inci haftasında evinde Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'da kupa için geri sayım sürüyor. Dünyanın dört bir yanından on binlerce Trabzonspor taraftarı şehre akın ederken, kritik maç öncesi bordo-mavili ekip son idmanı taraftara açık yaptı.

    Trabzon’da yüz binler şampiyonluk için hazır

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmaya bilet bulamayan vatandaşlar için Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak.

    SON İDMAN TARAFTARA AÇIK
    Covid-19 pandemisi tedbirleri nedeniyle idmanları basına ve taraftara kapatan bordo mavili kulüp, salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla beraber 2 yıl aranın ardından taraftarına idmanlarını açtı.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla bordo mavi renklere gönül verenleri 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda yapılacak antrenmana davet etmişti.

    Stadyuma akın eden bordo mavili taraftarlar takımlarının şampiyonluk maçı öncesindeki son idmanı anbean takip etti.

    DEV EKRAN KURULACAK
    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle, yarın 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına bilet bulamayan vatandaşların maçı izleyebilmesi için Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne dev ekran kurma kararı alındı.

    Trabzonspor'un 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı taraftarlar dev ekrandan canlı izleyebilecek.

    Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece bir puan kaldı ve takımımız yarın adeta şampiyonluk maçına çıkıyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükendi. Maça gitmek isteyen binlerce taraftarımız var. Bizler de Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri olarak şampiyonluk maçı için ilgili yayıncı kuruşla görüşerek taraftarımıza bu duyguyu yaşatmak istedik. Maça gidemeyen ve bilet bulamayan taraftarlarımız aynı duyguyu hem Atatürk Alanı'nda hem de Avni Aker Millet Bahçesi'nde yaşayabilecekler. Şimdiden şampiyonluğumuz kutlu olsun. O sene bu sene. Bundan sonra her sene." ifadeleri yer aldı.

        3 BİN GÜVENLİK GÖREV ALACAK
        Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, müsabaka için bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev yapması kararına varıldı. Kurul, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler aldı.

        Maçta yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin de stat dışı ve içerisinde yeterli sayıda sağlık personeli ve ekibiyle tedbir alınmasına, bu tedbirlerin kent meydanı ve Millet Bahçesi gibi kutlama etkinliklerinin yapılacağı yerlerde de planlanmasına karar verdi.

        TARAFTAR ŞEHRE AKIN ETTİ
        Şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen haftaya Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Seyahat firmalarının ek seferler koyduğu Trabzon'da, tarihi güne ve ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer akın akın şehre geliyor.

        Pazartesi günü satışa çıkan biletler anında tükenirken, bu sezon Medical Park Stadyumu tam kapasiteye ulaşacak. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nın tamamen dolmasıyla birlikte stadyum dışında da bordo-mavililerin bu heyecanı büyük bir çoşkuyla yaşaması bekleniyor.

        DEV BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ
        Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların hazırlıkları sürüyor. Çarşıbaşı ilçesinde Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Büyüklüğü nedeniyle sokaklara sığmayan ve taşınamayan dev bayrak sergilenmeden önce ilçe merkezinde tören düzenlendi. Coşkulu taraftarlar, bando takımı eşliğinde dev bayrağı taşıyıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk yürüyüşü yaptı.

        Çarşıbaşı İlçe Stadyumu'nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak yeşil sahada açıldı. Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar yere serdiği bayrağın etrafında horon oynadı. Dev bayrak yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde Medical Park Stadyumu'na taşınacak ve maç sırasında tribünlerde sergilenecek.

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        Haberler Spor Trabzon'da yüz binler şampiyonluk için hazır! Son provayı on binlerce Trabzonspor taraftarı izledi
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