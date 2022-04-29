Trabzon'da yüz binler şampiyonluk için hazır! Son provayı on binlerce Trabzonspor taraftarı izledi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmaya bilet bulamayan vatandaşlar için Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak.
SON İDMAN TARAFTARA AÇIK
Covid-19 pandemisi tedbirleri nedeniyle idmanları basına ve taraftara kapatan bordo mavili kulüp, salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla beraber 2 yıl aranın ardından taraftarına idmanlarını açtı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla bordo mavi renklere gönül verenleri 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda yapılacak antrenmana davet etmişti.
Stadyuma akın eden bordo mavili taraftarlar takımlarının şampiyonluk maçı öncesindeki son idmanı anbean takip etti.
DEV EKRAN KURULACAK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle, yarın 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına bilet bulamayan vatandaşların maçı izleyebilmesi için Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne dev ekran kurma kararı alındı.
Trabzonspor'un 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı taraftarlar dev ekrandan canlı izleyebilecek.
Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece bir puan kaldı ve takımımız yarın adeta şampiyonluk maçına çıkıyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükendi. Maça gitmek isteyen binlerce taraftarımız var. Bizler de Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri olarak şampiyonluk maçı için ilgili yayıncı kuruşla görüşerek taraftarımıza bu duyguyu yaşatmak istedik. Maça gidemeyen ve bilet bulamayan taraftarlarımız aynı duyguyu hem Atatürk Alanı'nda hem de Avni Aker Millet Bahçesi'nde yaşayabilecekler. Şimdiden şampiyonluğumuz kutlu olsun. O sene bu sene. Bundan sonra her sene." ifadeleri yer aldı.