Fenerbahçe - Gaziantep | CANLI ANLATIM

Teknik Direktör İsmail Kartal ile muhteşem bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalarak muhteşem bir seri tutturan sarı-lacivertliler, üst üste 7. galibiyetini arıyor.
Geçen hafta Ç. Rize'ye yarım düzine gol atarak gövde gösterisi yapan Sarı Kanarya'da moraller yüksek. Hedef, 8 Mayıs'taki Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak.
FENER'DE HEDEF MUTLAK 3 PUAN
Ligde 65 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, arkasındaki Konyaspor'a yakalanmamak için maçı mutlaka kazanmak istiyor.