Fenerbahçe - Gaziantep | CANLI ANLATIM

FENER 4 EKSİKLE ÇIKACAK

Kanarya, bu maçta 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Szalai, Crespo ve Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae yok. Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

GAZİANTEP'TE 3 İSİM YOK

Gaziantep FK'da üç futbolcu Fenerbahçe maçında olmayacak. Tedavileri devam eden Borven ve Caulker ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, geçen hafta evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.