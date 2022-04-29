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    • Spor
    • 29.04.2022 18:25
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    • 29.04.2022 19:26
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    Fenerbahçe - Gaziantep | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Gaziantep'i ağırlıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa ihtimalinin devam etmesi için mutlak 3 puanı almak istiyor. 10 maçın 9'unu kazanan Kanarya seriyi devam ettirmeye kararlı. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Gaziantep | CANLI ANLATIM

    Teknik Direktör İsmail Kartal ile muhteşem bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalarak muhteşem bir seri tutturan sarı-lacivertliler, üst üste 7. galibiyetini arıyor.

    Geçen hafta Ç. Rize'ye yarım düzine gol atarak gövde gösterisi yapan Sarı Kanarya'da moraller yüksek. Hedef, 8 Mayıs'taki Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak.

    FENER'DE HEDEF MUTLAK 3 PUAN
    Ligde 65 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, arkasındaki Konyaspor'a yakalanmamak için maçı mutlaka kazanmak istiyor.

        Kalan 4 maçta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, ligi en azından ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele etmeyi hedefliyor. Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Sarper Barış Saka görev yapacak.

        İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
        FENERBAHÇE:         Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Sedar Dursun

        GAZİANTEP: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Furkan, Maxim, Kitsiou, Figueiredo, Sagal, Mirza, Muhammet

            FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU SINIRDA
            Kanarya 8 Mayıs'ta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde dev maç öncesi tam 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın birçok eksik olduğu için sınırdaki futbolcuları uyardığı öğrenildi.

            SAKA İKİNCİ KEZ FENER'E
            Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının hakemi Sarper Barış Saka, sarı-lacivertlilerin ikinci kez maçını yönetecek. Saka, Kanarya'nın 24 Kasım 2020'de Giresun'la oynadığı ve 4-0 kazandığı Türkiye Kupası maçında düdük çalmıştı.

            FENER 4 EKSİKLE ÇIKACAK
            Kanarya, bu maçta 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Szalai, Crespo ve Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae yok. Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

            GAZİANTEP'TE 3 İSİM YOK
            Gaziantep FK'da üç futbolcu Fenerbahçe maçında olmayacak. Tedavileri devam eden Borven ve Caulker ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, geçen hafta evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.
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