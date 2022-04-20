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    • Spor
    • 20.04.2022 17:13
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    • 20.04.2022 17:27
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    Galatasaray bu haberi takvim.com.tr'den öğrenecek: Burak Elmas tekrar aday olmayı düşünüyor

    Galatasaray ve futbol camiası bir bomba haberi daha takvim.com.tr'den öğrenecek. Galatasaray'da tedbir kararı kalkmazsa Burak Elmas yeniden seçim kararı alacak... Bu kez bomba gibi bir liste yapacak.

    takvim.com.tr
    Tunç Özgen
    Özel Haber | Burak Elmas yeniden aday

    Galatasaray'da üst üste çok flaş gelişmeler yaşanıyor. 30 Nisan'daki seçime hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da 10. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararı şok etkisi yaratmış, ardından yönetim bu karara itiraz etmişti.

    Yarın Galatasaray yönetiminin yapacağı itiraz karara bağlanacak ve seçimin kaderi belli olacak. Eğer tedbir kararı kalkarsa seçim takvimi devam edecek. Ancak tedbir kalkmazsa bu kez Başkan Burak Elmas'ın yeni bir seçim kararı alacak…

    Bu durumda mali genel kurulun üzerinde tedbir kararı olacağı için Başkan Elmas'a seçimde adaylık fırsatı doğacak.
    Elmas'ın kesin olarak seçime girme kararı aldığı hatta çok güçlü bir yönetim kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

    Burak Elmas'ın oluşturacağı güçlü listedeki ilk isim ise Ali Dürüst olacak. Elmas, camianın önemli isimlerini listeye alarak son zamanların en flaş yönetim kurulunu oluşturmayı düşünüyor….

        ADAYLAR ÇEKİLEBİLİR
        Elmas'ın Dürüst'ün dışında camianın birçok önemli ismiyle de görüştü ve yeni yönetime girmesi için teklifte bulunduğu ifade edildi. Hatta ve hatta Başkan Elmas hedeflediği güçlü yönetimi kurarsa, adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarıştan çekilmesi bile gündeme gelecek.

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        Özel Haber | Burak Elmas yeniden aday
        Haberler Spor Galatasaray bu haberi takvim.com.tr'den öğrenecek: Burak Elmas tekrar aday olmayı düşünüyor
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