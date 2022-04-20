Galatasaray bu haberi takvim.com.tr'den öğrenecek: Burak Elmas tekrar aday olmayı düşünüyor

Galatasaray'da üst üste çok flaş gelişmeler yaşanıyor. 30 Nisan'daki seçime hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da 10. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararı şok etkisi yaratmış, ardından yönetim bu karara itiraz etmişti.
Yarın Galatasaray yönetiminin yapacağı itiraz karara bağlanacak ve seçimin kaderi belli olacak. Eğer tedbir kararı kalkarsa seçim takvimi devam edecek. Ancak tedbir kalkmazsa bu kez Başkan Burak Elmas'ın yeni bir seçim kararı alacak…
Bu durumda mali genel kurulun üzerinde tedbir kararı olacağı için Başkan Elmas'a seçimde adaylık fırsatı doğacak.
Elmas'ın kesin olarak seçime girme kararı aldığı hatta çok güçlü bir yönetim kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi.
Burak Elmas'ın oluşturacağı güçlü listedeki ilk isim ise Ali Dürüst olacak. Elmas, camianın önemli isimlerini listeye alarak son zamanların en flaş yönetim kurulunu oluşturmayı düşünüyor….