Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

Galatasaray'da, birbiri ardına gelen mahkeme kararları sonrası 30 Nisan'da yapılmasına karar verilen Seçimli Genel Kurul'un kaderinin, kulüpte gerçekleşen 4'lü bir zirve sonunda belirlendiği ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas, geçtiğimiz cuma günü İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30 Nisan'daki seçime yönelik tedbir kararını kaldırmasının ardından divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü olağanüstü toplantıya çağırdı.

YÖNETİCİLERİM DE ADAY OLABİLİR

Bu toplantıda Derkan, Elmas'a, "Yeni mahkeme kararıyla bir sonraki seçimde tekrar seçilme hakkına sahip oldunuz. Bu konuda görüşünüz ne? 30 Nisan'daki seçimi iptal edip yeni bir seçim takvimi belirlemeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Elmas bunun üzerine Hamamcıoğlu ve Öztürk'e dönerek, "Bu kararı ben değil, başkan adayları olarak siz vermelisiniz. Sizin için bir sakıncası yoksa yeni bir seçim takvimi belirleyebiliriz. Sadece kendim için söylemiyorum. Buna göre de ben ya da yöneticilerimiz seçilme hakkını kullanabiliriz" dedi.