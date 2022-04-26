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    • Spor
    • 26.04.2022 12:34
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    • 26.04.2022 13:22
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    Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

    Son dakika haberine göre, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Elmas ve ekibi harekete geçti!

    Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yıllık olağan mali genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

    Sarı-kırmızılı kulüpte 26 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, açtıkları davada bu kararın iptalini istedi.



    Burak Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını belirterek, "Mali genel kurulun yapılmasından sonra bir ay içinde dava açma hakkımız bulunuyordu. Bu süre bitmeden davayı açtık. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Seçimi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece yönetim kurulu üzerindeki ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik bir başvuru." diye konuştu.



    YENİDEN BAŞKAN ADAYI OLABİLİRDİ AMA OLMADI
    Burak Elmas, 30 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'un kaderini başkan adaylarına bıraktı. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırması sonrası yapılan toplantıda divan kurulu başkanı Derkan, Elmas'a, "30 Nisan'daki seçimi iptal edip yeni bir seçim takvimi belirleyecek misiniz?" diye sordu. Elmas, "Devam eden bir süreç var, bu sorunun cevabını başkan adayları versin" dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, "Hayır. Yeni bir seçim sürecine gerek yok" deyince, Elmas'ın adaylık ihtimali ortadan kalktı.

        Galatasaray'da, birbiri ardına gelen mahkeme kararları sonrası 30 Nisan'da yapılmasına karar verilen Seçimli Genel Kurul'un kaderinin, kulüpte gerçekleşen 4'lü bir zirve sonunda belirlendiği ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas, geçtiğimiz cuma günü İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30 Nisan'daki seçime yönelik tedbir kararını kaldırmasının ardından divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü olağanüstü toplantıya çağırdı.

        YÖNETİCİLERİM DE ADAY OLABİLİR
        Bu toplantıda Derkan, Elmas'a, "Yeni mahkeme kararıyla bir sonraki seçimde tekrar seçilme hakkına sahip oldunuz. Bu konuda görüşünüz ne? 30 Nisan'daki seçimi iptal edip yeni bir seçim takvimi belirlemeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Elmas bunun üzerine Hamamcıoğlu ve Öztürk'e dönerek, "Bu kararı ben değil, başkan adayları olarak siz vermelisiniz. Sizin için bir sakıncası yoksa yeni bir seçim takvimi belirleyebiliriz. Sadece kendim için söylemiyorum. Buna göre de ben ya da yöneticilerimiz seçilme hakkını kullanabiliriz" dedi.

        İKİ ADAY DA AYNI CEVABI VERDİ
        Burak Elmas'ın sorusuna Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün verdiği yanıt aynı oldu. İki aday da, "Seçim takvimi açıklandı. İki aday olarak devam edelim. Yeni bir sürece gerek yok. Galatasaray Kulübü için en doğrusu bu olur" dedi. Hamamcıoğlu ve Öztürk'ün bu cevabıyla başkan Elmas'ın seçimi ileri bir tarihe erteleyip, kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının aday olma ihtimali gündemden kalktı. Seçimli Genel Kurul daha önce planlandığı üzere 30 Nisan Cumartesi günü, iki adaylı olarak yapılacak.

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