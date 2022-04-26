Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yıllık olağan mali genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.
Sarı-kırmızılı kulüpte 26 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, açtıkları davada bu kararın iptalini istedi.
Burak Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını belirterek, "Mali genel kurulun yapılmasından sonra bir ay içinde dava açma hakkımız bulunuyordu. Bu süre bitmeden davayı açtık. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Seçimi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece yönetim kurulu üzerindeki ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik bir başvuru." diye konuştu.
YENİDEN BAŞKAN ADAYI OLABİLİRDİ AMA OLMADI
Burak Elmas, 30 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'un kaderini başkan adaylarına bıraktı. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırması sonrası yapılan toplantıda divan kurulu başkanı Derkan, Elmas'a, "30 Nisan'daki seçimi iptal edip yeni bir seçim takvimi belirleyecek misiniz?" diye sordu. Elmas, "Devam eden bir süreç var, bu sorunun cevabını başkan adayları versin" dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, "Hayır. Yeni bir seçim sürecine gerek yok" deyince, Elmas'ın adaylık ihtimali ortadan kalktı.