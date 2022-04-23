Galatasaray'da Luis Campos dönemi sona eriyor: Macera 3 ay sürdü!

Galatasaray Mali Genel Kurulu üzerindeki tedbir kararını kaldırılmasının ardından tüm gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrilmiş durumda… Sarı-Kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas'ın görevden ayrılacak olması, birçok taşı da yerinden oynatacak.
Başkan Elmas şubat ayı başında çok flaş bir hamleye imza atarak dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u İstanbul'a getirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Campos, Başkan Elmas'ın danışmanı olarak görev yapmayı kabul etmişti.
Daha önce Lille, Monaco ve Real Madrid gibi kulüplerde çalışan ve dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olan Luis Campos'la ilgili bu hamle Galatasaray'da büyük bir heyecan yaratmıştı.
Hemen kolları sıvayan Luis Campos yeni sezonun transferleri, satılacak futbolcular ve altyapı konularında çalışmaya başlamıştı. Ardından Campos'un isteğiyle Pasquale Sensibile de sportif direktörlük görevine getirilmişti.