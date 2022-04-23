Galatasaray'da Luis Campos dönemi sona eriyor: Macera 3 ay sürdü!



Böylece Campos'un 3 aylık dönemde yeni sezonun kadro planlamasıyla ilgili yaptığı tüm çalışmalar da çöpe gitmiş olacak. Campos'la beraber Pasquale Sensibile de ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Campos'un başta Matias Vecino ve Xeka olmak üzere sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan birçok önemli isimle Galatasaray'a transferi konusunda masaya oturduğu belirtiliyordu. Campos'un vedasının ardından yapılan pazarlıkların da sona ereceği öğrenildi.

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