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    • Spor
    • 23.04.2022 13:33
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    • 23.04.2022 13:33
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    Galatasaray'da Luis Campos dönemi sona eriyor: Macera 3 ay sürdü!

    Galatasaray Mali Genel Kurulu üzerindeki tedbir kararını kaldırılmasının ardından tüm gözler 30 Nisan’da yapılacak seçimde. Kulüpte Başkan Burak Elmas’ın görevden ayrılacak olması, birçok taşı da yerinden oynatacak. Bunlardan biri de 3 aylık dönemde Elmas’ın danışmanı olarak görev yapmayı kabul eden dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos olacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Macera 3 ay sürdü!

    Galatasaray Mali Genel Kurulu üzerindeki tedbir kararını kaldırılmasının ardından tüm gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrilmiş durumda… Sarı-Kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas'ın görevden ayrılacak olması, birçok taşı da yerinden oynatacak.



    Başkan Elmas şubat ayı başında çok flaş bir hamleye imza atarak dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u İstanbul'a getirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Campos, Başkan Elmas'ın danışmanı olarak görev yapmayı kabul etmişti.

    Daha önce Lille, Monaco ve Real Madrid gibi kulüplerde çalışan ve dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olan Luis Campos'la ilgili bu hamle Galatasaray'da büyük bir heyecan yaratmıştı.



    Hemen kolları sıvayan Luis Campos yeni sezonun transferleri, satılacak futbolcular ve altyapı konularında çalışmaya başlamıştı. Ardından Campos'un isteğiyle Pasquale Sensibile de sportif direktörlük görevine getirilmişti.




        CAMPOS HEYECANI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONA ERECEK
        Ancak Galatasaray'daki Campos heyecanı önümüzdeki hafta sona erecek. 30 Nisan'da Başkan Burak Elmas'ın koltuğu resmen devretmesinin ardından Luis Campos dönemi de bitmiş olacak.


        Böylece Campos'un 3 aylık dönemde yeni sezonun kadro planlamasıyla ilgili yaptığı tüm çalışmalar da çöpe gitmiş olacak. Campos'la beraber Pasquale Sensibile de ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Campos'un başta Matias Vecino ve Xeka olmak üzere sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan birçok önemli isimle Galatasaray'a transferi konusunda masaya oturduğu belirtiliyordu. Campos'un vedasının ardından yapılan pazarlıkların da sona ereceği öğrenildi.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Luis Campos dönemi sona eriyor: Macera 3 ay sürdü!
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