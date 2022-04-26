Fransız hoca yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş tam 7 puan kaybederek olumsuz bir görüntü çizdi. Bu süreçte sadece Alanyaspor'u yenebilen Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ve Giresunspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa önünde ise ağır bir yenilgi alındı.
Bu sezon Süper Lig'de 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş tarihinin en kötü 34 haftalık performanslarından birisini sergiledi. Şu anda 51 puanı bulunan Kartal, 1997-1998'un ardından 34 hafta sonunda en az puan topladığı sezonu yaşıyor.
Siyah-Beyazlılar 1997-1998 sezonunda John Toshack yönetiminde 34 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi elde etmiş, 48 puanla sezonu 6. sırada tamamlamıştı.