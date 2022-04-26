Beşiktaş sadece 5 yerli futbolcusundan gol katkısı alabildi! Rakamlar çok çarpıcı

Bu iki futbolcunun dışında Can Bozdoğan, Kenan Karaman ve Emirhan İlkhan da 1'er gol atabildi. Beşiktaş kadrosunda yer alan diğer yerli futbolcular ise şu ana kadar ağları havalandırmayı başaramadı.

Siyah-Beyazlılar'da yerli futbolcuların bu sezon Süper Lig'de atılan toplam gole payı sadece yüzde 22,4 oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'de ise bu rakam yüzde 35 olarak gerçekleşti.