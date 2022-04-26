Beşiktaş sadece 5 yerli futbolcusundan gol katkısı alabildi! Rakamlar çok çarpıcı

Taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-0 yenilerek Valerien Ismael yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş'ta büyük bir üzüntü hakim. Siyah-Beyazlılar rakibi önünde 90 dakika kötü bir performans sergilerken, kadrodaki yerli futbolcu sıkıntısı bir kez daha gözler önüne serildi.
Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 34 haftalık süreçte sadece 5 yerli futbolcusundan gol katkısı alabildi. Güven Yalçın 6 golle bu alanda en başarılı isim olurken, Rıdvan Yılmaz da 4 kez ağları havalandırdı.
Bu iki futbolcunun dışında Can Bozdoğan, Kenan Karaman ve Emirhan İlkhan da 1'er gol atabildi. Beşiktaş kadrosunda yer alan diğer yerli futbolcular ise şu ana kadar ağları havalandırmayı başaramadı.
Siyah-Beyazlılar'da yerli futbolcuların bu sezon Süper Lig'de atılan toplam gole payı sadece yüzde 22,4 oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'de ise bu rakam yüzde 35 olarak gerçekleşti.