Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.04.2022 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 12:05
    ABONE OL

    Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

    Son dakika haberine göre 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim, 30 Nisan'da gerçekleşecek.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu!

    10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim, 30 Nisan'da gerçekleşecek.

    TEDBİR KARARI SONRASI GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI
    Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Spor Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
        SON DAKİKA