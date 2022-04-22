Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim, 30 Nisan'da gerçekleşecek.

TEDBİR KARARI SONRASI GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.