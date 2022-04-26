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    Campos ve Sensibile’nin Galatasaray'a maliyeti büyük bir tartışma yarattı

    Burak Elmas döneminin sona ermesiyle beraber görevine son verilecek olan Luis Campos ve Pasquele Sensibile’nin 3 aylık maliyetinin 450 bin Euro (7.2 milyon lira) olduğu öğrenildi.

    3 aylık fatura 7.2 milyon!

    Geçen yıl 19 Haziran'da Galatasaray'da başkan seçilen Burak Elmas cumartesi günü yapılacak seçim sonrası koltuğunu devretmeye hazırlanıyor. Mali genel kurulda çıkan ibrasızlık sonrası seçim kararı alan Elmas'ın görevinden ayrılması Galatasaray'da birçok taşı da yerinden oynatacak. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos şubat ayında sürpriz bir şekilde Başkan Elmas'ın danışmanı olarak Galatasaray'da görev yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta sonra ise sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirilmişti. Bu iki ismin önümüzdeki haftadan itibaren Sarı-Kırmızılı kulüple ilişikleri kesilecek. Ne Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk, Campos ve Sensibile ile çalışmayı kesinlikle düşünmüyor. Ancak bu iki ismin Galatasaray'a 3 aylık faturası dudak uçuklatacak cinsten. Alınan bilgilere göre Campos'un aylık maaşı 100 bin Euro. Sensibile ve ekibinde yer alan iki kişinin toplam aylık maaşının ise 50 bin Euro olduğu belirtiliyor. Böylece bu iki ismin 3 aylık faturası 450 bin Euro yani yaklaşık 7.2 milyon lirayı buluyor. Üstelik Campos ve Sensibile'nin Galatasaray'a önemli bir katkı vermeden görevden ayrılacakları belirtiliyor.



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    Haberler Spor Campos ve Sensibile’nin Galatasaray'a maliyeti büyük bir tartışma yarattı
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