10 maçta 11 gol atan Jackson Muleka fırtına estiriyor! Kasımpaşa - Beşiktaş maçına damga vuran performans...
Spor Toto Süper Lig'de Jackson Muleka fırtınası yaşanıyor. Devre arası Standard Liege'den Kasımpaşa'ya transfer olan Demokratik Kongolu yıldız forma giydiği 10 maçta tam 11 gol kaydetti. Muleka iddialı performansını Beşiktaş'a karşı attığı iki golle de süsledi.
25.04.2022 23:18 - Son Güncelleme: 25.04.2022 23:26
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde kapatırken golleri 28'de Jackson Muleka ve 45+1'de Mortadha Ben Ouannes kaydetti.
Kasımpaşa, ikinci yarıda bulduğu bir golle mücadeleyi 3-0 kazanırken son gol de yine Jackson Muleka'nın ayağından geldi.
Muleka, devre arasında geldiği Kasımpaşa'da Süper Lig kariyerinde adından söz ettirmeye devam ediyor.
KİRALIK GELDİ 10 MAÇTA 11 GOLA ATTI!
24 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü bu sezon İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 11. golünü atarken 3 de asist katkısı yaptı.