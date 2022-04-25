Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.04.2022 13:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 13:07
    ABONE OL

    Özel Haber I Galatasaray'da 3 aylık fatura dudak uçuklattı! Tam 7.2 milyon lira..

    Son dakika Galatasaray haberleri... 19 Haziran 2021’de Galatasaray’da başkan seçilen Burak Elmas cumartesi günü yapılacak seçim sonrası koltuğunu devretmeye hazırlanıyor. Mali genel kurulda çıkan ibrasızlık sonrası seçim kararı alan Elmas’ın görevinden ayrılması olayları da peşinden getirecek. Başkan Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve sportif direktö Pasquale Sensibile'ın 3 aylık faturası dudak uçaklattı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaray’da 3 aylık fatura dudak uçuklattı!

    Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos şubat ayında sürpriz bir şekilde Başkan Elmas'ın danışmalı olarak Galatasaray'da görev yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta sonra ise sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirilmişti. Bu iki ismin önümüzdeki haftadan itibaren Sarı-Kırmızılı kulüple ilişikleri kesilecek.



    Ne Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk, Campos ve Sensibile ile çalışmayı kesinlikle düşünmüyor. Ancak bu iki ismin Galatasaray'a 3 aylık faturası dudak uçuklatacak cinsten.

    Alınan bilgilere göre Campos'un aylık maaşı 100 bin Euro. Sensibile ve ekibinde yer alan iki kişinin toplam aylık maaşının ise 50 bin Euro olduğu belirtiliyor.
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Spor Özel Haber I Galatasaray'da 3 aylık fatura dudak uçuklattı! Tam 7.2 milyon lira..
            SON DAKİKA