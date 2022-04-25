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    • Spor
    • 26.04.2022 01:14
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    • 26.04.2022 01:15
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    Kasımpaşa Beşiktaş karşısında 9 yıl sonra başardı!

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk oldu. Mücadeleyi 3-0 Kasımpaşa kazandı. Kasımpaşa bu skorla konuk olduğu Beşiktaş'ı 9 yıl sonra deplasmanda mağlup etti.

    Kasımpaşa 9 yıl sonra başardı!

    Kasımpaşa, konuk olduğu Beşiktaş'ı 9 yıl sonra deplasmanda mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk oldu.

    Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna kattığı ve son haftalarda yıldızlaşan Jackson Muleka'nın 2, Ben Ouanes'in 1 golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş deplasmanında en son 2012-2013 sezonunda 3-1 galip ayrılmıştı.



    LİGDE SON 7 HAFTADA 6 GALİBİYET
    Lacivert-beyazlılar Süper Lig'in son 7 haftasında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 47 puanla 11. sırada yer aldı. Kasımpaşa, söz konusu maçlarda Göztepe, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ı mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırırken Haliç derbisinde ezeli rakibi Karagümrük'e boyun eğerek bu maçtan puansız ayrılmıştı.

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