Trabzonspor haftaya Antalya’dan 1 puan alırsa şampiyon olacak

Trabzon Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluğa çok yaklaştı. 2. dakikada Visca ceza sahası içinde Deli tarafından düşürüldü. Hakem 'Penaltı' dedi. Penaltıyı Abdülkadir Ömür kaleci Muric'e nişanladı. Hakem penaltı atışını tekrarlattı. Penaltıyı Peres ağlara gönderdi.

BJARNASON DİREĞİ GEÇEMEDİ

12'de Visca'nın ortasına iyi yükselen Cornelius kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2. 36'da Yunus'un şutunu Uğurcan mükemmel çıkardı... 39'da Bjarnason'un şutu direkten döndü.

GOLÜN ASİSTİ CORNELİUS'TAN

61'de Djaniny, Cornelius ile yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda kaleciyi geçemeyen Djaniny, seken topu ağlara göndermeyi başardı. Fırtına skoru 3-0 yaptı.

REMY PENALTIYI KAÇIRDI

75'te Vargas frikik golüyle farkı 1'e indirdi: 1-3... 90+2'de Ahmetcan'ın Samet'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Remy direğe nişanladı.

PUANA YABANCI KALMIYOR

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında yabancı teknik direktörlere rakip olduğu 13 Süper Lig maçının 12'sini kazandı... Birinde ise berabere kaldı. Fırtına, Adana Demir ile oynadığı son 8 maçın 7'sini kazandı.

TARAFTAR BAYRAM YAPTI!

Adana Demirspor'u yenen Trabzonspor şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Dün akşam maç sonrası Trabzon'da binlerce taraftar sokaklara akın etti. 30 Nisan'da oynayacağı Antalya maçından 1 puan çıkarması halinde şampiyon olacak olan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamasına erken başladı. Gece geç saatlere kadar şehir uyumadı.

CORNELİUS&DJANINY YİNE İŞBAŞINDAYDI

Trabzonspor'un Adana Demirspor galibiyetinde Andreas Cornelius ve sonradan oyuna giren Djaniny Semedo önemli bir rol oynadı. 12. dakikada takımının ikinci golünü atan Cornelius, 61'de ise Djaniny'ye harika bir asist yaptı. Bu sezon takımın gol yükünü çeken iki futbolcu, kritik maçta skora katkıları ile Trabzonspor'u sırtladı. Hem Cornelius hem de Djnaniy taraftarlardan da yine tam not aldı.

STOPER BAŞLADI SAĞ BEK BİTİRDİ

Fırtına'nın jokeri Dorukhan Toköz, Adana Demirspor maçında da yine işbaşındaydı. Asıl görev yeri orta saha olan başarılı futbolcu dünkü mücadeleye sürpriz bir şekilde stoperde başladı. Vitor Hugo ile birlikte savunmanın göbeğinde maça başlayan Dorukhan, Bruno Peres'in sakatlığı ile ise sağ beke geçti. Böylelikle Dorukhan Toköz dün iki farklı mevkide forma giyerek karşılaşmayı tamamlamış oldu.

HAKEMDEN ZAMANLAMA HATASI GELDİ

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarının sonuna 6 dakika eklenmesine rağmen devreyi 45+4'te bitirdi. Oyuncular soyunma odasına doğru giderken hatasını fark eden hakem Uğurlu, futbolcuları sahaya geri çağırdı. Kalan iki dakikalık bölüm oynandıktan sonra ilk devre sona erdi.