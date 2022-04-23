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    • Spor
    • 23.04.2022 19:24
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    • 23.04.2022 19:52
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    Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Bordo Mavililerde hedef mutlak galibiyet. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk oluyor.

    Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.

    Adana Demirspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



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    HEDEF MUTLAK GALİBİYET
    Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

    EKSİK OYUNCULAR
    Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.



        İLK 11'LER

        Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga

        Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius
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