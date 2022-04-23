Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk oluyor.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.
Adana Demirspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
HEDEF MUTLAK GALİBİYET
Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
EKSİK OYUNCULAR
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.