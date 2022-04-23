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    • Spor
    • 24.04.2022 01:32
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    • 24.04.2022 01:38
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    Trabzonspor'dan Adana Havalimanı'nda kolbastılı kutlama

    Şampiyonluğunu ilan etmek için sadece 1 puana ihtiyacı olan Trabzonspor'da adeta bayram havası var. Bordo Mavili oyuncular, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından Adana Havalimanı'nda kolbastı oynadı.

    Trabzonspor’dan kolbastılı kutlama paylaşımı

    Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde eden lider Trabzonspor'un oyuncuları, bu başarıyı Adana Havalimanı'nda kolbastı oynayarak kutladı.

    KOLBASTI OYNADILAR
    Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, oyuncuların Adana Havalimanı'nda uçak önünde kolbastı oynadığı anlara yer verildi.



    Trabzonsporlu oyuncuların kolbastı oyununa, Yunan futbolcular Anastasios Bakasetas ile Manolis Siopis de eşlik etti.
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