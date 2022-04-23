Şampiyonluk çılgınlığı! Tüm biletler tükendi, Trabzon’a akın var...
Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden ve önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'a karşı 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan Trabzonspor'da taraftarlar, zaferi kutlamak için geri sayıma geçti. Dünyanın dört bir yanından Trabzon'a gitmek için harekete geçen binlerce taraftar, şimdiden önümüzdeki hafta için uçak biletlerini tüketti.
23.04.2022 23:19 - Son Güncelleme: 23.04.2022 23:20
Spor Toto Süper Lig'in 34. Haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, bitime 4 maç kala puanını 76'ya yükseltti ve özlemini kurduğu şampiyonluğa kavuşmak için artık geri sayıma geçti.
Binlerce taraftar farklı ülkeler ve şehirlerden Trabzon'a gitmek için harekete geçerken, Bordo-Mavililer'in 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde şehre giden uçaklardaki kapasite neredeyse tamamen doldu.
Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken, Bordo-Mavililer'in haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.