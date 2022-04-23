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Şampiyonluk çılgınlığı! Tüm biletler tükendi, Trabzon’a akın var...

Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden ve önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'a karşı 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan Trabzonspor'da taraftarlar, zaferi kutlamak için geri sayıma geçti. Dünyanın dört bir yanından Trabzon'a gitmek için harekete geçen binlerce taraftar, şimdiden önümüzdeki hafta için uçak biletlerini tüketti.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
23.04.2022 23:19 - Son Güncelleme: 23.04.2022 23:20
Şampiyonluk çılgınlığı! Tüm biletler tükendi, Trabzon’a akın var...

Spor Toto Süper Lig'in 34. Haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, bitime 4 maç kala puanını 76'ya yükseltti ve özlemini kurduğu şampiyonluğa kavuşmak için artık geri sayıma geçti.

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Şampiyonluk çılgınlığı! Tüm biletler tükendi, Trabzon’a akın var...

TRABZON'A AKIN VAR
Kalan 4 maçta 1 puan daha alması durumunda lig şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan Trabzonpor'da taraftarlar da bu zafere ortak olmak adına dünyanın dört bir yanından Trabzon'a akın ediyor.

Şampiyonluk çılgınlığı! Tüm biletler tükendi, Trabzon’a akın var...

Binlerce taraftar farklı ülkeler ve şehirlerden Trabzon'a gitmek için harekete geçerken, Bordo-Mavililer'in 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde şehre giden uçaklardaki kapasite neredeyse tamamen doldu.

Şampiyonluk çılgınlığı! Tüm biletler tükendi, Trabzon’a akın var...

EK SEFER GÜNDEMDE
Şu an için havayolu şirketlerinde 29 Nisan ve 30 Nisan tarihleri için Trabzon'a gitmek adına birçok bölgeden uygun bilet bulunmazken, Bordo-Mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a ek seferlerin konulması bekleniyor.

Şampiyonluk çılgınlığı! Tüm biletler tükendi, Trabzon’a akın var...

Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken, Bordo-Mavililer'in haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

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