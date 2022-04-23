Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan şampiyonluk mesajı: Şölene hazırlanıyoruz

Süper Lig'in 34. haftasında Lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Maç sonu Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk ateşini yaktı. Avcı, "Şölene hazırlanıyoruz" dedi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

34 haftadır bir oyun standardı ile geldik. Oyun olarak çok dalgalanma yaşamadık. Bazı iniş çıkışlar olabilir. Oynadığımız takım çok iyi bir takım. Geriye düştükten sonra üzerimize gelmeye başladılar.