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    • Spor
    • 23.04.2022 23:42
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    • 23.04.2022 23:56
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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk mesajı: Şölene hazırlanıyoruz

    Süper Lig'in 34. haftasında Lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bitime 4 hafta kala şampiyon olmak için 1 puana ihtiyacı olan Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Abdullah Avcı, "Bayrakları çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı." ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan şampiyonluk mesajı: Şölene hazırlanıyoruz

    Süper Lig'in 34. haftasında Lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    Maç sonu Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk ateşini yaktı. Avcı, "Şölene hazırlanıyoruz" dedi.

    İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
    34 haftadır bir oyun standardı ile geldik. Oyun olarak çok dalgalanma yaşamadık. Bazı iniş çıkışlar olabilir. Oynadığımız takım çok iyi bir takım. Geriye düştükten sonra üzerimize gelmeye başladılar.

    "KALDI 1"
    Bizim burada iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Finaller zordur, bir final kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık. Çok mutluyuz. Başlamadan 4 puana ihtiyacımız vardı, şu an kaldı 1.

    "ŞÖLENE HAZIRLANIYORUZ"
    Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına bugünkü galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı.
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