Norveçli yıldız Sörloth “Yüzde 100 Türkiye’ye geri döneceğim” dedi Beşiktaş hız arttırdı





BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'dan sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Leipzig'e sunan Kara Kartal, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth'u 3.5 milyon Euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.