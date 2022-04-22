Norveçli yıldız Sörloth “Yüzde 100 Türkiye’ye geri döneceğim” dedi Beşiktaş hız arttırdı

Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir golcü almakta kararlı... Michy Batshuayi Chelsea'ye geri döneceği için arayışlara başlayan Kara Kartal'da ilk hedef ise Alexander Sörloth... Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sörloth, Gol Kralı olarak ayrıldığı Türkiye'ye geri dönebilir.
3 OYUNCUDAN BİRİ!
Siyah-Beyazlı Yönetimin transferi için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli yıldızın Süper Lig'de oynayan yakın arkadaşına, "Yüzde 100 Türkiye'ye geri döneceğim" dediği iddia edildi. Sörloth'un Türkiye'deki yakın arkadaşları, Trabzonspor forması giyen Trondsen, Galatasaraylı Omar ve Adana Demirsporlu Svensson...
BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO
Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'dan sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Leipzig'e sunan Kara Kartal, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth'u 3.5 milyon Euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.