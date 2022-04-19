Beşiktaş Alexander Sörloth’tan sonra listeye bir isim daha ekledi! Adam Buksa hamlesi





GEÇEN SEZON PARLADI

Alınan bilgilere göre yönetim, Sörloth'tan sonra listeye bir isim daha ekledi. Bu ismin, ABD Ligi ekiplerinden New England'ta forma giyen Adam Buksa olduğu öğrenildi. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Polonyalı forvetin kulübüyle sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek. Beşiktaş yönetiminin, 25 yaşındaki Buksa'nın menajeriyle temasa geçme kararı aldığı belirlendi. İsmi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun Almanya'dan da talipleri olduğu belirtiliyor.