Beşiktaş Alexander Sörloth’tan sonra listeye bir isim daha ekledi! Adam Buksa hamlesi

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu sonrasında yeni sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Beşiktaş'ta hareketlilik artıyor. Siyah- Beyazlılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth için girişimlerini sürdürürken, Fransız hocanın iki forvet takviyesi birden istediği ortaya çıktı.
GEÇEN SEZON PARLADI
Alınan bilgilere göre yönetim, Sörloth'tan sonra listeye bir isim daha ekledi. Bu ismin, ABD Ligi ekiplerinden New England'ta forma giyen Adam Buksa olduğu öğrenildi. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Polonyalı forvetin kulübüyle sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek. Beşiktaş yönetiminin, 25 yaşındaki Buksa'nın menajeriyle temasa geçme kararı aldığı belirlendi. İsmi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun Almanya'dan da talipleri olduğu belirtiliyor.
HAVADAN ÇOK ETKİLİ
2020 yılında Pogon'dan 4.2 milyon Euro karşılığında New England'a transfer olan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 32 maçta 17 gol ve 4 asistlik performansıyla alkış topladı. Bu sezon 7 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan 1.93 boyundaki Buksa özellikle hava hakimiyeti ve kafa golleri ile ön plana çıkıyor. Transfermarkt'a göre Polonyalı forvetin piyasa değeri 9 milyon Euro.