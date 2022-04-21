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    • Spor
    • 21.04.2022 22:11
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    • 21.04.2022 22:26
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    Süper Lig'in 34'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu: Cüneyt Çakır da maç yönetecek

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasına girerken oynanacak maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.

    Süper Lig’de maç yönetecek hakemler belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.

    TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserisopr arasındaki maçı yönetecek.

    MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

    Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.

    34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:
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            Haberler Spor Süper Lig'in 34'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu: Cüneyt Çakır da maç yönetecek
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