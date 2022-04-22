Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ın transferi için flaş hamle! İzmir’de masaya oturulacak





Mutlak yerli sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın listesinde Kasımpaşa'dan Eren Elmalı da bulunuyor. Bilindiği gibi Eren Elmalı'ya Fenerbahçe de talip olmuş Kasımpaşa Sarı-lacivertlilerden 6 milyon Euro istemişti.

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