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    • Spor
    • 22.04.2022 11:21
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    • 22.04.2022 11:21
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    Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ın transferi için flaş hamle! İzmir’de masaya oturulacak

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Spor Toto Süper Lig’de hedefsiz kalan Galatasaray pazar günü Altay deplasmanına çıkacak. Yeni sezon öncesi yerli sol bek arayan yönetimin Altay’la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom Kazımcan için harekete geçti!

    Süper Lig'de hedefsiz kalan Galatasaray pazar günü Altay deplasmanına çıkacak. İzmir'de 3 puan mücadelesi verecek olan Sarı-Kırmızılılar'ın aynı zamanda önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi.




    Yeni sezon öncesi yerli sol bek arayan yönetimin Altay'la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi. Bu sezon Altay formasıyla önemli bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol bek 18 maçta forma giyip 2 asist yaptı.

    Altay kulübünün Kazımcan'ın bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. Ancak Galatasaray yönetimi İzmir ekibinin küme düşmesi halinde bu rakamın aşağıya ineceğini düşünüyor.



        Mutlak yerli sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın listesinde Kasımpaşa'dan Eren Elmalı da bulunuyor. Bilindiği gibi Eren Elmalı'ya Fenerbahçe de talip olmuş Kasımpaşa Sarı-lacivertlilerden 6 milyon Euro istemişti.

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