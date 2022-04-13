Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı açıkladı: Talisca ve Sörloth gelebilir

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı çarpıcı açıklamalar yaptı. Sezon sonunda 14 oyuncunun takımdan gideceğini açıklayan Kazancı "Ancak bu 14 transfer yapacağımız anlamına gelmiyor. 5-6 veya bilemediniz 7 transfer yapacağız. Bunun için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu..
SÖRLOTH, SOCİEDAD'A BAĞLI
Sörloth ve Talisca transferine de yeşil ışık yakan Kazancı, "Sörloth için Real Sociedad'ın bir opsiyonu var. Eğer kullanmazsa neden olmasın. Talisca'yı da isteriz tabi ki ama orada kalabilir" dedi.
ATİBA... PJANİC... BATSHUAYİ!
Atiba'nın Dünya Kupası'nda oynamak istediğini belirten Ceyhun Kazancı bu durumu teknik heyetle değerlendireceklerini belirtti. Yine Pjanic ve Batshuayi'nın durumlarının da sezon sonunda netleşeceğini ifade etti.