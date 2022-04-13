Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı açıkladı: Talisca ve Sörloth gelebilir





ERSİN VE RIDVAN GİDEBİLİR

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan'ın Avrupa takımlarının rağbet ettiği oyuncular olduğunu söyledi. Kazancı, "Bizim arzumuz iki oyuncunun da kalması yönünde. Ancak yaza doğru teklifler netleşir. Ona göre karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.