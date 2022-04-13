Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı açıkladı: Talisca ve Sörloth gelebilir

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, “Sörloth’un transferi Sociedad’ın opsiyonu kullanıp kullanmamasına bağlı. Talisca’yı da isteriz ama orda kalabileceğini söyledi. Sezon sonu 6-7 transfer yapacağız” açıklamasında bulundu.

    Talisca ve Sörloth gelebilir

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı çarpıcı açıklamalar yaptı. Sezon sonunda 14 oyuncunun takımdan gideceğini açıklayan Kazancı "Ancak bu 14 transfer yapacağımız anlamına gelmiyor. 5-6 veya bilemediniz 7 transfer yapacağız. Bunun için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu..



    SÖRLOTH, SOCİEDAD'A BAĞLI
    Sörloth ve Talisca transferine de yeşil ışık yakan Kazancı, "Sörloth için Real Sociedad'ın bir opsiyonu var. Eğer kullanmazsa neden olmasın. Talisca'yı da isteriz tabi ki ama orada kalabilir" dedi.



    ATİBA... PJANİC... BATSHUAYİ!
    Atiba'nın Dünya Kupası'nda oynamak istediğini belirten Ceyhun Kazancı bu durumu teknik heyetle değerlendireceklerini belirtti. Yine Pjanic ve Batshuayi'nın durumlarının da sezon sonunda netleşeceğini ifade etti.



        LARİN İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR!
        Ceyhun Kazancı, Larin'le yazdan beri görüştüklerini ve sorunun maddi olduğunu söyledi. Kazancı Larin için "Görüşmeler olumsuz diyemem. Valerien Ismael'in raporuna göre hareket edeceğiz. Onun sunacağı rapora göre görüşmelerimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.



        ERSİN VE RIDVAN GİDEBİLİR
        Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan'ın Avrupa takımlarının rağbet ettiği oyuncular olduğunu söyledi. Kazancı, "Bizim arzumuz iki oyuncunun da kalması yönünde. Ancak yaza doğru teklifler netleşir. Ona göre karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.



        ISMAEL'İN FESİH HAKKI VAR
        Valerien İsmael'in sözleşmesinde tek taraflı fesh maddesinin olduğu öğrenildi. Yönetimin sözleşmeyi fesh etmesi halinde çok tazminatın çok cüzi olduğu bildirildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Lastikler kedilere ev oldu
        Haberler Spor Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı açıkladı: Talisca ve Sörloth gelebilir
            SON DAKİKA