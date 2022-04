Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü! İsrail'e kınama...

"TÜRKİYE HER DAİM FİLİSTİN'İN YANINDADIR"

Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."