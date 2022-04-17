Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü! İsrail'e kınama...

Filistin topraklarını İşgal eden İsrail, Ramazan ayında saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırdı.
BAŞKAN ERDOĞAN MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ
İsrail'in saldırıları sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
Erdoğan, Abbas'a Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.
İSRAİL'İN SALDIRILARINA KINAMA
Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.
"TÜRKİYE HER DAİM FİLİSTİN'İN YANINDADIR"
Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."