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İsrail'in baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı kıldı!

İşgalci İsrail güçleri Ramazan ayında da zulme devam ediyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail'in baskı ve baskınlarına boyun eğmeyen Müslümanlar ramazan ayının ikinci haftasında Mescid-i Aksa'da 60 bin kişinin katılımıyla cuma namazını eda etti. İşte detaylar ve Mescid-i Aksa'dan görüntüler...

15.04.2022 18:48 - Son Güncelleme: 15.04.2022 18:51
İsrail’in baskın düzenlediği Mescid-i Aksa’da 60 bin kişi cuma namazı kıldı!

İşgalci İsrail güçleri Ramazan ayında da zulme devam ediyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

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İsrail’in baskın düzenlediği Mescid-i Aksa’da 60 bin kişi cuma namazı kıldı!

İsrail'in baskı ve baskınlarına boyun eğmeyen Müslümanlar ramazan ayının ikinci haftasında Mescid-i Aksa'da 60 bin kişinin katılımıyla cuma namazını eda etti.

İsrail’in baskın düzenlediği Mescid-i Aksa’da 60 bin kişi cuma namazı kıldı!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

60 BİN KİŞİ MESCİD-İ AKSA'DA CUMA NAMAZI KILDI

Açıklamada, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cumasında 60 bin kişinin, cuma namazını kıldığı belirtildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail’in baskın düzenlediği Mescid-i Aksa’da 60 bin kişi cuma namazı kıldı!

Bu kapsamda, Eski Şehir'in çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. İsrail güvenlik güçlerine ait helikopterler de bölgede uçuş yaptı.

İsrail’in baskın düzenlediği Mescid-i Aksa’da 60 bin kişi cuma namazı kıldı!

İSRAİL GÜÇLERİ AKSA'YA BASKIN DÜZENLEMİŞTİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

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