İsrail'in baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı kıldı!
İşgalci İsrail güçleri Ramazan ayında da zulme devam ediyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail'in baskı ve baskınlarına boyun eğmeyen Müslümanlar ramazan ayının ikinci haftasında Mescid-i Aksa'da 60 bin kişinin katılımıyla cuma namazını eda etti. İşte detaylar ve Mescid-i Aksa'dan görüntüler...
İşgalci İsrail güçleri Ramazan ayında da zulme devam ediyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail'in baskı ve baskınlarına boyun eğmeyen Müslümanlar ramazan ayının ikinci haftasında Mescid-i Aksa'da 60 bin kişinin katılımıyla cuma namazını eda etti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
60 BİN KİŞİ MESCİD-İ AKSA'DA CUMA NAMAZI KILDI
Açıklamada, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cumasında 60 bin kişinin, cuma namazını kıldığı belirtildi.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bu kapsamda, Eski Şehir'in çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. İsrail güvenlik güçlerine ait helikopterler de bölgede uçuş yaptı.
İSRAİL GÜÇLERİ AKSA'YA BASKIN DÜZENLEMİŞTİ
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.