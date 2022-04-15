Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsacak açıklama: Oynanan oyun çok büyük

Erman Toroğlu, Süper Lig'in 33. haftasında Lider Trabzonspor ile Karagümrük'ün 1-1 berabere kaldığı maçın ardından A Spor ekranlarında maça ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yaşanan hakem krizleri ve istifaların etkisi sürerken bomba etkisi yaratacak açıklamalar yaptı.
Trabzonspor maçını bir kenara bırakarak VAR'da yaşanan bazı olaylarla ilgili değerlendirmeler yapan Toroğlu, Türk futbolunda rezil bir oyun oynandığını iddia ederek, "Büyük takımlar, küçük takımlar hepiniz yanacaksınız. Oynanan oyun çok büyük" dedi.
Erman Toroğlu şunları söyledi:
"Altı tane hakem var olay oluyor biri duyuyor diğeri duymuyor korkudan. Söylüyorlar konuşmaları bize versenize. On beş gün sonra siliniyor diyorlar ama şifahen. VAR ile konuşmalar silinmiyor. Kimler giriyor devreye? Silinmiyor.
"İŞ EN YUKARIYA ANLATILACAK"
Arkadaşlar bu işe bakan falan devreye girmeli ama hoş iş en yukarıya doğru gidiyor. En yukarıya anlatılacak. Arkadaşlar, orada genel sekreter, tanırım. Topu voleybol gibi oynamayın abi. Topa vurun görelim. Neredesiniz? Spor bakanlığına da sesleniyorum; El koyun... Rezillik var...
"BU HAKEM OLAYINI TAMAMINI TEMİZLEMENİZ LAZIM"
Benim işim yok abi bu işlerle. Ben yarın giderim ama böyle giderseniz seneye var ya hele bir kaç takım şampiyonluğa oynarsa vay yavrum vay. Bu hakem olayının tamamını temizlemeniz lazım. Eğer temizlemezseniz seneye öbür sene filan on sene toparlayamazsınız.
Haziran'da kongre var. Yahu şimdiden kavga başladı kongre için. Şimdiden oraya hazırlanıyorlar. Şu andaki MHK ve şu andaki federasyon gitsin istiyorlar. Kayyum istiyorlar. Tezgah yapacaklar Haziran'a kadar. Haziran'dan sonra yine aynı şahıslar çıkacak meydana.