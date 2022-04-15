Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsacak açıklama: Oynanan oyun çok büyük

Erman Toroğlu, Süper Lig'in 33. haftasında Lider Trabzonspor ile Karagümrük'ün 1-1 berabere kaldığı maçın ardından A Spor ekranlarında maça ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yaşanan hakem krizleri ve istifaların etkisi sürerken bomba etkisi yaratacak açıklamalar yaptı.

Trabzonspor maçını bir kenara bırakarak VAR'da yaşanan bazı olaylarla ilgili değerlendirmeler yapan Toroğlu, Türk futbolunda rezil bir oyun oynandığını iddia ederek, "Büyük takımlar, küçük takımlar hepiniz yanacaksınız. Oynanan oyun çok büyük" dedi.

Erman Toroğlu şunları söyledi:

"Altı tane hakem var olay oluyor biri duyuyor diğeri duymuyor korkudan. Söylüyorlar konuşmaları bize versenize. On beş gün sonra siliniyor diyorlar ama şifahen. VAR ile konuşmalar silinmiyor. Kimler giriyor devreye? Silinmiyor.